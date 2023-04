"Imamo možnosti in smo sposobni, bo pa treba to pokazati na ledu"

"Naloga bo težka, a imamo možnosti, imamo dobro ekipo, sposobni smo ostati v eliti, bo pa treba to na ledu pokazati. Večkrat smo že dokazali, da lahko premagamo tudi reprezentance, ki so malo boljše od nas. Menim, da ne bo odločala samo tekma s Kazahstanom in da bo treba dobiti že kakšno prej," ob začetku uradnih priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije , ki bo med 12. in 28. majem v Tampereju in Rigi, pravi dolgoletni standardni član hokejske reprezentance Robert Sabolič.

Slovenska hokejska reprezentanca se na Bledu pripravlja na vrhunec sezone, majsko svetovno prvenstvo, ki ga bosta družno gostili Finska (Tampere) in Latvija (Riga). Glavni cilj je obstanek v najkakovostnejšem razredu, kar je slovenski zasedbi do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

"Lepo je spet biti zraven, videti fante, s katerimi se dobro poznamo. Jedro je isto, nekaj mladih fantov je, a tudi z njimi se poznamo, Slovenija je majhna. To, da smo že dolgo skupaj, ustvari kemijo, to je prednost naše ekipe," je na ponedeljkovem uradnem zboru dejal eden od najbolj izkušenih reprezentančnih napadalcev Robert Sabolič.

"Tekma je najboljši trening"

Slovence, mnogi so zaradi zgodaj končanih klubskih sezon na Bledu trenirali že pretekla tedna, čakajo dolge priprave. Prvenstvo se začne 12. maja, na prvenstvu v Rigi bodo prvič na delu 13. maja ob 11.20 na tekmi proti Švici.

Do takrat bodo odigrali kar deset pripravljalnih tekem in zamenjali kar nekaj okolij (Bled, Maribor, Pariz, Budimpešta, Köbenhavn …). Sabolič verjame, da bo strokovni štab znal razbijati monotonost, do katere lahko pride s številnimi treningi, in jih obvaroval prezasičenosti.

Reprezentanca bo v pripravah odigrala deset tekem. Prvo v četrtek z Avstrijo, zadnjo 9. maja na Danskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Sezona je dolga, po koncu klubske sezone si malo načet zaradi utrujenosti in poškodb, ampak imamo dovolj časa, da se sestavimo do prvenstva. Veliko tekem bomo imeli, ne bodo samo treningi, saj zgolj s temi lahko postane dolgočasno. Tekma je najboljši trening. Mislim, da bo dobro, dobili bomo tudi nekaj prostega časa, da bomo z družinami, verjetno imeli še kakšne teambuildinge …" meni 34-letnik.

Podobno razmišlja Jan Drozg: "Priprave so dolge, a menim, da je to boljše, kot da bi bile kratke. Deset prijateljskih tekem se sliši veliko, a ne bo tako, da bi vsako tekmo igrala prva postava, mislim, da je število tekem v redu. Bomo pa to vedeli po prvenstvu."

Prvo pripravljalno tekmo bodo odigrali v četrtek, ko se bodo s severnimi sosedi pomerili v Beljaku, zadnjo 9. maja v Köbenhavnu z Dansko.

Slovenci so med elito zadnjič igrali leta 2017 v Parizu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Dokazali smo že, da lahko premagujemo boljše, odločala bo dnevna forma"

Slovenci bodo na prvenstvu igrali v predtekmovalni skupini B v Rigi. Razpored jim kot najnižje rangirani reprezentanci v Latviji ni naklonjen, skupina pa zahtevna. Po vrsti bodo palice prekrižali s Švico, Kanado, Norveško, Češko, Latvijo, Slovaško in Kazahstanom.

"Zaradi koronavirusa dve leti nismo mogli igrati in priti nazaj. Odkar sem zraven, nam še ni uspelo obstati v A-skupini, upam, da nam to letos res uspe. Vemo, da so vse reprezentance na visoki ravni, a nekaj ekip je takih, ki se jih da premagati, tudi kakšno Latvijo. Mi smo že velikokrat dokazali, da lahko igramo s precej boljšimi in da lahko tiste, ki so morda malo boljši, premagamo. To je ena tekma, odloča dnevna forma, dober dan. Mislim pa, da ne bo odločala le zadnja tekma proti Kazahstanu in da bo treba že kakšno prej dobiti. Naloga bo težka, a menim, da imamo priložnost, da imamo dobro ekipo, da smo zmožni, bo pa treba to na ledu pokazati," o tekmecih pravi Sabolič. "Skupina je res težka, a menim, da smo zasluženo v eliti. Verjamem, da znamo tudi mi kaj pokazati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drozg ob tem dodaja: "Skupina je res težka, a menim, da smo zasluženo v eliti. Verjamem, da znamo tudi mi kaj pokazati. Na urnik nimamo vpliva, moramo ga sprejeti, menim, da na koncu ne bo kaj dosti vplival na nas. Mi bomo pripravljeni."

Sabolič: Želje so segale višje Sabolič je zadnjo klubsko sezono odigral v dresu Beljaka. Foto: Guliverimage

Sabolič je zadnjo klubsko sezono preživel v dresu Beljaka, s katerim je v četrtfinalu igral proti koroškemu tekmecu Celovcu in izgubil z 1:4 v zmagah. Pričakovanja so bila višja.

"Osebno sem s svojimi predstavami zadovoljen, a kot klub smo bili na koncu razočarani. Želje so segale višje od četrtfinala. Želeli smo iti do naslova, a se ni 'poklopilo', v končnici so nam manjkale določene malenkosti, da nam ni uspelo priti v polfinale."

Blizu, a daleč od končnice lige KHL

Na drugi strani je Drozg igral v Rusiji. Konec oktobra se je pridružil Amurju iz Habarovska, ki že lep čas ni bil v končnici, letos pa je bil v igri vse do zadnjega, a je na koncu ostal brez napredovanja v izločilne boje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bili smo blizu, a nam za nekaj točk ni uspelo. V klubu so bili kar precej razočarani, saj kluba že dolgo ni bilo v končnici, tokrat pa je bila priložnost lepa. Osebno sem s sezono, klubu sem se pridružil dokaj pozno, zadovoljen, kot sem slišal, so tudi oni z menoj. V Rusiji sem se dobro znašel, vrnil bi se," o svoji prvi sezoni v ligi KHL, v kateri bodo ruski klubi po novem lahko imeli le tri tujce, pravi 24-letnik. Ta še ne ve, kje bo nadaljeval kariero.

"Agent se dogovarja z Amurjem in tudi drugimi klubi. Sva se pa odločila, da bomo pogodbo verjetno podpisali po svetovnem prvenstvu ali še kasneje. Če bi prej prišla kakšna res dobra ponudba, pa bi se morda že tudi takoj odločil. A za podpis pogodbe je še nekaj časa, saj niti še te sezone ni konec."

Reprezentanti, ki so se udeležili ponedeljkovega zbora Vratarji : Luka Gračnar (EV Landshut, Nemčija, DEL2), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka, Extraliga), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow, Poljska), Žan Us (HK SŽ Olimpija, IceHL) Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Aleksander Magovac, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Blaž Gregorc (Augsburger Panther, Nemčija, DEL), Bine Mašič (Finska, Sport U20, Sport, SM-sarja U20, Liiga), Žiga Pavlin (Pustertal, Italija, IceHL), Matic Podlipnik (Poprad, Slovaška, Extraliga), Miha Štebih (Nica, Francija, Ligue Magnus); *Maks Perčič ( Kiekko-Espoo, U20, Finska, SM-sarja U20) - poškodba Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Jan Drozg (Amur Habarovsk, Rusija, KHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, Madžarska, IceHL), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg, Avstrija, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija, IceHL), Robet Sabolič, Blaž Tomaževič (oba VSV, Avstrija, IceHL). * Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, DEL), Rok Tičar (Celovec, Avstrija, IceHL), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Nik Simšič (Angers, Francija, Ligue Magnus) se bodo pripravam pridružili naknadno



() – v oklepaju so klubi, za katere so reprezentanti nazadnje igrali.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija – Slovenija Četrtek, 13. april, Maribor

Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija