Usoden gol tri minute pred koncem, Kopitar gre domov

Anže Kopitar in Kings so še četrtič zapored izpadli v prvem krogu končnice.

Anže Kopitar in Kings so še četrtič zapored izpadli v prvem krogu končnice. Foto: Reuters

Los Angeles Kings so tri minute pred koncem tekme dobili gol in s porazom 4:5 je konec njihove sezone. Edmonton Oilers so napredovali v drugi krog končnice lige NHL s 4:2 v zmagah.

Los Angeles Kings so povedli z 2:1 v zmagah, nato pa so Edmonton Oilers dobili tri tekme zapored in se uvrstili v polfinalu zahodne konference. Nastop v njem hokejisti Los Angelesa čakajo vse od sezone 2013/14, ko so nazadnje osvojili tudi Stanleyjev pokal.

Kailer Yamamoto Foto: Reuters Kailer Yamamoto je sploh prvič zadel v končnici in prav ta gol je bil usoden za Los Angeles. Pred tem je dal dva gola za Edmonton Klim Kostin, po enega pa prva zvezdnika ekipe Connor McDavid in Leon Draisaitl. Vratar Stuart Skinner je zaustavil kar 40 strelov Kingsov. Tako so Oilers še drugo sezono zapored v prvem krogu končnice domov poslali Anžeta Kopitarja in soigralce. Njihov naslednji nasprotnik bo Vegas.

Liga NHL, 29. april: