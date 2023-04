Pri Hokejski zvezi Slovenije pravijo, da so v stiku z Anžetom Kopitarjem in da bodo naredili vse, da na svetovnem prvenstvu zaigra za Slovenijo.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings v soboto končal sezono v ligi NHL, v prvem krogu končnice so Kralje izločili člani Edmonton Oilers. Ob tem se je odprlo vprašanje, ali se bo pridružil reprezentanci, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije. Iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) so sporočili, da so s Kopitarjem v rednih stikih in da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da zaigra na prvenstvu.