Slovenci izgubili drugi preizkus s Poljaki

Pripravljalna tekma, Ledna dvorana Maribor Petek, 14. april

Slovenija : Poljska 3:4* (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) – po kazenskih strelih

0:1 Ciura (3.), 1:1 Pance (Kuralt, 14.), 2:1 Sabolič (Kuralt, Podlipnik, 35.), 2:2 Dziubinski (Wronka, 40., PP1), 2:3 Gorny (Lyszczarczyk, Horzelski, 42.), 3:3 Pance (Beričič, 48.), 3:4 Wronka (KS)



Postava Slovenije: Gračnar, Krošelj; Magovac, Podlipnik, Kuralt, Sabolič, Tomaževič; Gregorc, Crnović, Beričič, Pance, Zajc; Mašič, Štebih, Čimžar, Kapel, Simšič; Čepon, Stojan, Sodja, Koblar, Šturm. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Poljske: Murray, Zabolotny; Jaskiewicz, Kostek, Fraszko, Komorski, Wronka; Ciura, Kolusz, Walega, Zygmunt, Jeziorski; Bilas, Gorny, Dziubinski, Lyszczarczyk, Michalski; Horzelski, Kameneu, Galant, Urbanowicz, Wanat. Selektor: Robert Klaber.

Slovenski hokejisti so v pripravah na majsko svetovno prvenstvo elite – prvo tekmo bodo odigrali 13. maja – nadaljevali z dvema pripravljalnima tekmama proti Poljakom. Potem ko so v četrtek v Mariboru zmagali po kazenskih strelih (3:2), so tokrat izgubili po kazenskih strelih (3:4).

Za razliko od četrtka so bili v postavi tudi Robert Sabolič, Anže Kuralt, Žiga Pance in Blaž Gregorc, medtem ko so bili Luka Maver, Jan Drozg in Ken Ograjenšek med gledalci. Med slovenskima vratnicama je stal Luka Gračnar, ki je prvič klonil v tretji minuti, ko ga je premagal Bartosz Ciura. Začetni zaostanek je izničil Pance v 14. minuti, v drugi tretjini je gostitelje v vodstvo popeljal Sabolič v 35. A so Poljaki sekundo pred koncem drugega dela izenačili, v 42. minuti pa spet povedli. Za novo slovensko izenačenje je nato poskrbel Pance v 48. minuti. V podaljšku, v katerem so imeli Poljaki minuto in pol igralca več, zadetka ni bilo, pri kazenskih strelih pa so bili Slovenci danes precej neuspešni. Niti eden od petih izvajalcev ni zadel, na drugi strani pa je kot edini v zadnji seriji svojega izkoristil Patryk Wronka in Poljski zagotovil zmago.

Po dvojčku tekem s Poljaki se bodo Slovenci znova preselili na Bled, kjer bodo 20. in 21. aprila odigrali zadnji domači pripravljalni srečanji z Italijani. Pred prvenstvom jih nato testi čakajo še v Parizu, Budimpešti in Köbenhavnu.