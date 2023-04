Pripravljalna tekma, Ledna dvorana, Maribor Četrtek, 13. april

Slovenija : Pojska 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) - po kazenskih strelih

Strelci: 1:0 Maver (Podlipnik, Ograjenšek 8., PP1), 1:1 Lyszczarczyk (Horzelski, Miarka, 14.), 2:1 Maver (Ograjenšek, Drozg, 23., PP2), 2:2 Lyszczarczyk (35.), 3:2 Kapel (KS)

Streli: Slo 34 (9, 15, 10, 0), Pol 29 (10, 12, 5, 2)

Kazenske minute: Slo 2, Pol 16 Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Magovac, Podlipnik, Drozg, Maver, Ograjenšek; Mašič, Stojan, Čimžar, Tomaževič, Zajc; Pavlin, Štebih, Koblar, Sodja, Šturm; Čepon, Crnović, Beričič, Kapel, Simšič. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Poljske: Miarka, Zabolotny; Jaskiewicz, Kostek, Dziubinski, Komorski, Lyszczarczyk; Bilas, Waida, Fraszko, Walega, Zygmunt; Ciura, Gorny, Jeziorski, Pas, Urbanowicz; Horzelski, Paszek, Galant, Michalski, Wanat. Selektor: Robert Kalaber.

PP1 - zadetek z igralcem več

PP2 - zadetek z dvema igralcema več

Po pripravljalnem tednu na Bledu so se slovenski hokejisti preselili na Štajersko, kjer bodo odigrali dve tekmi s Poljaki. Ti bodo svetovno prvenstvo drugega razreda začeli 29. aprila, medtem ko bodo Slovenci prvo tekmo prvenstva elitne skupine igrali dva tedna pozneje, čez natanko mesec dni.

Varovanci Matjaža Kopitarja so ta teden dočakali okrepitve v napadu. Reprezentanci so se po klubskih obveznostih pridružili Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič in Nik Simšič, predvidoma prihodnji teden se bosta priključila še napadalec Rok Tičar in vratar Matija Pintarič, ki z Rouenom v finalu francoskega prvenstva proti Grenoblu vodi s 3:2 v zmagah (igrajo na štiri zmage).

Za slovensko zasedbo je bila današnja tekma druga od desetih načrtovanih pripravljalnih. Prvo so odigrali prejšnji teden v Beljaku, kjer so s 5:3 premagali Avstrijce. Kopitar bo na pripravljalnih srečanjih prerazporedil minutažo, vsi ne bodo igrali na vseh.

Luka Maver je dvakrat zatresel mrežo Poljske. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tako je danes od kvarteta, ki se je pridružil ta teden, igral le Simšič, prav tako v postavi v primerjavi z uvodno tekmo ni bilo standardnih članov Roberta Saboliča, Anžeta Kuralta, Blaža Gregorca.

Slovenci so na uvodu prevzeli pobudo, imeli terensko premoč, pri čemer so jim na drugi strani z izključitvama pomagali tekmeci. Prve številčne prednosti niso izkoristili, drugo pač. Po strelu Matica Podlipnik z razdalje se je pred golom najbolje znašel Luka Maver in ugnal vratarja Macieja Miarko. V 14. minuti pa lepa akcija Alana Lyszczarczyka, ki je z ene strani ledene ploskve zadrsal na drugo, se otresel dveh slovenskih igralcev in poslal plošček za hrbet Gašperja Krošlja. Poljaki so po izenačenju vzpostavili ravnotežje, postali nevarnejši, a se mreža do konca tretjine na nobeni strani ni več zatresla. Razmerje v strelih po 20 minutah je bilo 9:10.

Tokratni udarni napad Jan Drozg-Luka Maver-Ken Ograjenšek. Za igralca tekme je bil izbran branilec Aleksandar Magovac. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V drugi tretjini je sledila podobna zgodba, Slovenci so po 15 sekundah igre z dvema igralcema več prednost izkoristili, pod novo vodstvo se je z drugim golom po kombiniranju z Janom Drozgom in Kenom Ograjenškom z bližine podpisal Maver. V 35. minuti je nezbranost slovenske obrambe znova izkoristil Lyszczarczyk, zadrsal za gol, še drugič izenačil in postavil izid 40 minut (2:2).

Zadnja tretjina je minila brez golov, tudi v podaljšku štiri na štiri sta mreži mirovali, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Ti so se končali z zmago gostiteljev, za katere so bili natančni Drozg, Bine Mašič in Rok Kapel.

Fotoutrinki s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

V petek ob 13. uri še druga tekma s Poljaki

Slovenski tabor na Štajerskem opravlja tudi neke vrste nutricionistični test. Po današnji tekmi bo znova na delu že v petek ob 13. uri, saj rise na prvenstvu dve tekmi čakata že malo po 12. uri po lokalnem času.

"Tu bo največji izziv nutricionizem, kdaj, kaj in koliko jesti. To bomo preizkusili v Mariboru, ko bomo imeli eno pripravljalno tekmo s Poljaki proti večeru, naslednjo pa že ob 13. uri. Da bodo fantje tudi v živo poskusili, kako in kaj bo s prehrano. Posvečamo se detajlom. Pa ne le zato, ker imamo na voljo dolgo pripravljalno obdobje, pač pa zato, ker želimo igralcem čim bolj olajšati delo," je na temo zgodnjih ur tekem dejal Kopitar.

Po dvojčku tekem s Poljaki se bodo Slovenci znova preselili na Bled, kjer jih čez teden dni (20. in 21. april) čakata še zadnja domača testa z Italijani.

Pred prvenstvom jih nato pripravljalni testi čakajo še v Parizu, Budimpešti in Köbenhavnu.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija : Slovenija 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Četrtek, 13. april, Maribor

17.30 Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

13.00 Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija