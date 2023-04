"Če se lahko pogledaš v ogledalo, je v redu, če se ne moreš, pa je to težava"

Za slovenskimi hokejisti je prva pripravljalna tekma ( v četrtek so s 5:3 premagali Avstrijo ), pred njimi pa še dober mesec priprav na svetovno prvenstvo. V tem času bodo zamenjali več okolij, odigrali še devet pripravljalnih obračunov, se z razširjenim strokovnim štabom posvetili detajlom, preizkusili novo opremo ... Besedo o novostih, poteku priprav in pričakovanjih ima selektor Matjaž Kopitar.

Slovenska hokejska reprezentanca je v ponedeljek na Bledu začela uradni del priprav na majsko svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 12. in 28. majem gostila Tampere in Riga. Slovence v Latviji ob gostiteljici čakajo Švica, Kanada, Norveška, Češka, Slovaška in Kazahstan. Cilj je obstanek med elito, v kar so pri Hokejski zvezi Slovenije, kot pravijo, vložili ogromno, predvsem s finančnega vidika.

Priprave bodo dolge, nekateri so namreč klubske sezone končali že konec februarja in že pred ponedeljkom začeli treninge. Zamenjali bodo več okolij (Bled, Maribor, Pariz, Budimpešta ...), odkljukali deset pripravljalnih tekem, na katerih Kopitar ne bo vselej računal na najmočnejšo zasedbo, in se posvetili več detajlom, tudi nutricionizmu, saj bodo na prvenstvu dve tekmi odigrali že malce po 12. uri po lokalnem času (ob 11. po slovenskem), kar štiri malo po 16. uri in le eno, zadnjo, v večernem terminu.

O različnih temah se je na druženju s sedmo silo razgovoril selektor Matjaž Kopitar. V štabu so še Gorazd Rekelj, Klemen Mohorič, Tomaž Razingar, Robert Kristan, Gašper Kopitar, še zadnjič pa bo z reprezentanco sodeloval Kari Savolainen.

O prizadevnosti prisotnih na pripravah

Vajeni smo, da v to slačilnico vsi pridejo zelo zagnani, s tem nikoli nimamo težav. Fantje vidijo, koliko jih je tu, vsi se zelo trudijo, vsi želijo biti del reprezentance, a hkrati se zavedajo, da za vse žal ne bo prostora.

"Na koncu vedno pravim, če se lahko pogledaš v ogledalo, pa čeprav ni bilo uspeha, je v redu, če se ne moreš, pa je to težava." Foto: Grega Valančič/Sportida

O pingpongu med elito in skupino B

Reprezentanca z menoj na selektorskem mestu še nikoli ni obstala v skupini A. Vsakič znova se pogovarjamo o tem. Je pa dejstvo, da smo imeli že večkrat res dobro ekipo in v glavah prepričanje, da nam bo uspelo. Vsakič, ko nam ni, je bilo razočaranje še toliko večje.

Morda bo ta psihološka priprava letos drugačna. Vemo, da smo v zelo težki skupini, a v tem ne iščem izgovorov. Imamo več kot en mesec priprav, veliko pripravljalnih tekem. Vse stvari bomo poskušali razdelati, da bodo vsi vedeli, kaj delati na ledu. Vemo pa, kako je, enkrat se plošček odbije sem, enkrat tja ... Na to moramo biti pripravljeni.

Ne bomo dopustili, da bi ekipo zajel val slabe volje, da bi se prikradlo slabo vzdušje. Od začetka priprav do konca prvenstva bomo poskušali ohranjati pozitivno vzdušje, igrati, kot je treba, in si poskušali zagotoviti obstanek. Na koncu vedno pravim, če se lahko pogledaš v ogledalo, pa čeprav ni bilo uspeha, je v redu, če se ne moreš, pa je to težava.

"Ob tem bomo tudi spreminjali okolje, prihodnji teden gremo v Maribor, nato v Pariz, pa v Budimpešto. Ob vrnitvi z vsakega od potovanj bodo kakšen dan prosti, da bodo lahko z družinami." Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, kako bodo v dolgih pripravah osvežili reprezentanco

Pripravljalne tekme imamo ob koncih tedna z razlogom. Fantje bodo po tekmah odšli domov za dan, dva, med velikonočnimi prazniki tri. Ob tem bomo tudi spreminjali okolje, prihodnji teden gremo v Maribor, nato v Pariz, pa v Budimpešto. Ob vrnitvi z vsakega od potovanj bodo kakšen dan prosti, da bodo lahko z družinami.

"Šus" bo samo na koncu tistih 14 dni, ko bo na sporedu že prvenstvo in bo vse res zgoščeno. Kot najnižje rangirana reprezentanca v Latviji imamo zelo slab razpored. A vedeli smo, kaj nas čaka, tega ne objokujemo.

O pripravah na zgodnje ure tekem na SP, le eno igrajo v večernem terminu

Delo za strokovni štab. Tu bo največji izziv nutricionizem, kdaj, kaj in koliko jesti. To bomo preizkusili v Mariboru, ko bomo imeli eno pripravljalno tekmo s Poljaki proti večeru, naslednjo pa že ob 13. uri.

Da bodo fantje tudi "v živo" poskusili, kako in kaj bo s prehrano. Posvečamo se detajlom. Pa ne le zato, ker imamo na voljo dolgo pripravljalno obdobje, pač pa zato, ker želimo igralcem čim bolj olajšati delo.

Slovenci bodo na SP dve tekmi odigrali malce po 12. uri po lokalnem času, štiri malce po 16. uri, le zadnjo bodo igrali zvečer (20.20). Foto: Vid Ponikvar

O strokovnem štabu, povečanju tega, novostih v analizi

Kupili smo posebno opremo za računalniško obdelavo igre posameznika in ekipe. Delo pri tem bo prevzel Gašper (Kopitar, op. a.), ki bo neke vrste "videocoach". Vso to tehnologijo moramo preizkusiti na pripravljalnih tekmah, da bomo imeli na klopi tablico za na primer "coaching challenge". S to opremo bomo dobili neposredne informacije o igri, z njo bomo dobili tisto, česar še nikoli nismo imeli. Zdaj bomo vsaj na ravni skupine B, ker do zdaj, kar zadeva to, nismo bili. V tem smo bili podhranjeni.

Imamo en mesec časa, da jo na pripravljalnih tekmah preizkusimo, da bodo igralci dobili prave informacije. Hokej je tako napredoval, danes dobiš ogromno informacij, včasih jih je lahko preveč, zato se je vsega treba lotiti pametno. Če nekoga zasuješ s preveč informacijami, ne zmore vseh predelati, tako da je treba biti previden.

Robert Kristan (na fotografiji) in Klemen Mohorič sta v štabu, ki se mu je kot videoanalitik pridružil Gašper Kopitar, odgovorna za vratarje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vseh skupaj nas je šest, Robert (Kristan, op. a.) in Gašper bosta na tribuni, preostali na klopi. Še zadnjič bo z nami Kari Savolainen, ki bo pomagal pri analizah, delal z Gašperjem. Prišel bo neposredno na prvenstvo. Vemo, koliko je naredil za našo reprezentanco, a po tem prvenstvu se bo poslovil. Mislim, da je celotno svetovno dogajanje v zadnjih letih močno vplivalo nanj, skrbi ga, kaj bo s Finsko, tako da tudi nerad potuje.

Letos je tako, da nimamo kondicijskega trenerja, ker se nam lani ni obnesel. V reprezentanci imamo precej izkušenj. Starejši fantje pred vsakim treningom radi opravijo svojo rutino ... Tudi če bi prišel še tak strokovnjak, bi lahko prišlo do slabe volje. Tega pa nočemo.

O tem, ali bo čakal Anžeta Kopitarja, ki bo v drugi polovici aprila začel končnico NHL

Vprašanje. Lani je bil prvi krog (končnice, op. a.), pa je bilo zadovoljivo, če bodo letos izpadli po prvem krogu, ne bodo zadovoljni. A nihče ne razmišlja, da bi izpadli po prvem krogu. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Na začetku prvenstva imamo Švico in Kanado ter nato prost dan, tako da bomo morda za prve tekme pustili eno mesto prosto in videli, kako in kaj bo. Sicer se bo pa tako že sproti videlo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, na kaj stavi

Na širši kader. V skupini A vemo, da težko zmaguješ z le dvema top peterkama. Vse kaže, da bomo mi lahko sestavili tri res produktivne peterke in eno, ki bo zelo defenzivna.

Reprezentanti, ki so se udeležili ponedeljkovega zbora Vratarji : Luka Gračnar (EV Landshut, Nemčija, DEL2), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka, Extraliga), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow, Poljska), Žan Us (HK SŽ Olimpija, IceHL) Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Aleksander Magovac, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Blaž Gregorc (Augsburger Panther, Nemčija, DEL), Bine Mašič (Finska, Sport U20, Sport, SM-sarja U20, Liiga), Žiga Pavlin (Banska Bystrica, Slovaška, Extraliga; Pustertal, Italija, IceHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves; Poprad, Slovaška, Extraliga), Miha Štebih (Nica, Francija, Ligue Magnus); *Maks Perčič ( Kiekko-Espoo, U20, Finska, SM-sarja U20) - poškodba Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Gregor Koblar, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Jan Drozg (Amur Habarovsk, Rusija, KHL), Rok Kapel (HK SŽ Olimpija, IceHL; Kitzbühel, Avstrija, Alpska liga), Anže Kuralt (Fehervar AV19, Madžarska, IceHL), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg, Avstrija, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija, IceHL), Robet Sabolič, Blaž Tomaževič (oba VSV, Avstrija, IceHL). *Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, DEL), Rok Tičar (Celovec, Avstrija, IceHL), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Nik Simšič (HK SŽ Olimpija, IceHL; Angers, Francija, Ligue Magnus) se bodo pripravam pridružili naknadno



() – v oklepaju so klubi, za katere so reprezentanti nazadnje igrali.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija – Slovenija Četrtek, 13. april, Maribor

Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija