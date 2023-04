"Nismo vložili le v to prvenstvo, ampak bodo nekatere stvari ostale tudi za prihodnost"

Slovenska hokejska reprezentanca se je po preteklem tednu priprav na Bledu preselila v Maribor, kjer bo v četrtek in petek odigrala drugo in tretjo pripravljalno tekmo od predvidenih desetih.

Zasedbi Matjaža Kopitarja bodo nasproti stali Poljaki, ki bodo konec aprila začeli svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), medtem ko se svetovno prvenstvo elite v Tampereju in Rigi začenja čez natančno mesec dni.

Slovenci se bodo na prvenstvu v Latviji ob gostiteljici pomerili še s Švico, Kanado, Norveško, Češko, Slovaško in Kazahstanom.

Reprezentanci so se ta teden pridružili Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič in Nik Simšič, predvidoma v prihodnjem se ji bosta še Rok Tičar in Matija Pintarič. Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič so sezono končali v četrtfinalu nemškega prvenstva. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru ne skrivajo, da so v tokratne priprave vložili ogromno, vse z namenom, da tej generaciji prvič uspe obstati v najkakovostnejšem reprezentančnem razredu. Slovenci so do zdaj obstali dvakrat, zadnjič leta 2005. O dolgih pripravah na reprezentančni vrhunec sezone, vložkih in pripravljalnih obračunih smo se pogovarjali z vodjo reprezentance Dejanom Kontrecem, ki je vložek ocenil na nekaj manj kot pol milijona evrov.

Takšnih priprav tudi kot igralec ne pomnite, pravite, kaj vse imate ob tem v mislih?

Povečali smo strokovni štab, da bo imel trenerski štab večjo podporo, število fizioterapevtov, nakupili določeno opremo ... Z nami bo tako tudi Gašper Kopitar, ki bo zadolžen za avdiopovezavo s trenerjem, da lahko kličemo "coach-challenge". S Karijem Savolainenom, ki bo prav tako na tribuni, bosta na trenersko klop pošiljala ključne informacije v določenih trenutkih ... "Kot nekdanji hokejist lahko rečem, da takih priprav res še ni bilo, čeprav si takih, tako dolgih, kot igralec morda niti nisem želel. A treba je vedeti, da mi začnemo šele 13. maja in da so nekateri že februarja končali klubske sezone." Foto: Grega Valančič/Sportida

To je ena od stvari, ki smo jih dodali v zadnjem času, se z njo modernizirali. Medtem ko so te stvari za večje reprezentance stalnica, je to za nas novo, za nas je to preskok. Napredovali smo.

Pogovarjal sem se z enim od "majstrov" (ekonomov, op. a.), ki so zdaj trije, ali si predstavlja, da bi vse to imeli pred desetletjem in pol, ko sem še jaz igral. Takrat smo bili daleč od tega, kar imamo danes.

Ker imamo na prvenstvu urnik, kot ga imamo, smo šli tudi v nakup hiperbarične komore, za hitrejšo regeneracijo. To so vse stvari, ki kar nekaj stanejo, upam, da nam bodo te stvari na koncu prinesle tudi dober rezultat.

Menim, da smo z naše strani strani naredili maksimum. Vse, kar smo lahko, da bi imeli fantje kar se da dobre pogoje. Res si vsi želimo, da bi nam uspelo.

Slovenci bodo v sklopu priprav odigrali deset tekem, eno so že, pretekli teden so s 5:3 premagali Avstrijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Priprave bodo dolge, obsegajo deset pripravljalnih tekem. Sami ste bili hokejist, kako gledate na to število?

Kot nekdanji hokejist lahko rečem, da takih priprav res še ni bilo, čeprav si takih, tako dolgih, kot igralec morda niti nisem želel. A treba je vedeti, da mi začnemo šele 13. maja in da so nekateri že februarja končali klubske sezone.

Drugače za nas ne gre. Naredili smo nek kompromis. Prepričan sem, da bodo na prvenstvo prišli dobro pripravljeni, mentalno spočiti in z veliko željo. Glede na to, da smo ob ekipi skoraj vsi nekdanji hokejisti, smo črpali iz naših karier.



Velikokrat smo govorili, da ni dovolj pripravljalnih tekem, zdaj jih imamo res veliko, proti kakovostnim reprezentancam. Sploh tisto zadnjo v Köbenhavnu z Danci.

Igrali jih bodo na različnih prizoriščih, kar je tudi logistično zahtevno in zahteva določen finančni vložek. Gremo v Pariz, Köbenhavn, Budimpešto ... Fantje bodo ob koncih tedna prosti, po pripravljalnih tekmah bodo dobili nekaj prostih dni, da jih bodo lahko preživeli z družinami. Prav tako bomo pri nekaterih pripravljalnih tekmah poskušali z ritmom ena tekma ob 18. uri, naslednji dan pa ob 13. uri, saj bodo imeli na prvenstvu tudi zgodnje tekme, tako da bodo že v pripravah preverili, kako je s prehrano in podobnimi stvarmi.

"Velikokrat smo govorili, da ni dovolj pripravljalnih tekem, zdaj jih imamo res veliko, proti kakovostnim reprezentancam. Sploh tisto zadnjo v Köbenhavnu z Danci." Foto: Grega Valančič/Sportida Ste pri pripravljalnih tekmecih iskali še koga, ki je med še močnejšimi stalnimi prvokategorniki?

Predvsem smo se želeli izogniti tistim, s katerimi se bomo merili v skupini. Prvokategornikov, kot so na primer Švedi in Finci, nismo imeli na razpolago, imeli pa smo Latvijo in Kazahstan, ki sta v naši skupini, a smo se namerno dogovorili s tistimi, ki so v drugi skupini, niso pa to najkakovostnejši prvokategorniki.

Za Kanado na primer tako vemo, da pride tik pred prvenstvom. Nekaj je bilo sicer govora, da bi morda v Budimpešti oni najprej igrali z Madžari, nato pa morda še z nami, a so rekli, da bi igrali samo eno tekmo. Je pa treba za tekmo z njimi precej plačati. Pred leti je bilo to okoli 100 tisoč evrov, zdaj je to še več. Madžarom bo to pokrila njihova vlada. Prav velikega smisla v eni pripravljalni tekmi za veliko denarja ne vidim, saj ga ne bi pokrili, z njimi bomo zastonj igrali v skupini. Raje smo šli v povečanje števila ljudi, v to, da damo igralcem čim boljše pogoje, v stvari, ki so dolgoročno pomembne. Nismo vložili samo v to prvenstvo, ampak bodo nekatere stvari ostale tudi za prihodnost.

"Iskali smo možnosti, kako bi pridobili en dan, pa ne bi nikogar oškodovali, a se ni dalo." Foto: Grega Valančič/Sportida Me pa veseli, da bomo testno tekmo z Madžari igrali v veliki dvorani (MVM Dome, ki na rokometnih tekmah sprejme dobrih 20 tisoč gledalcev, op. a.), kar bo posebno doživetje. Dvorana je res lepa. Veselim se, kako bo vse skupaj videti, hkrati pa mi je žal, da prvenstva ne organiziramo mi z Madžari, kar smo si res želeli.

Urnik na prvenstvu vam kot najnižje rangirani reprezentanci skupine ne gre na roko. Ste lahko podali svoje opazke nanj?

Ko so nam urnik poslali v predogled, sem rekel, da imamo mi en dan počitka manj, da končamo en dan prej. Vprašali smo, ali bi lahko spremenili en termin, podaljšali, pri čemer nikogar od tekmecev ne bi "prizadeli", pa so rekli, da se ne da zaradi marketinških pogodb, televizijskih pravic in podobno.

"Zakaj ste nam potem sploh poslali urnik v predogled, zakaj me sprašujete, ali je v redu, če ste že odločili?" sem jih vprašal. Da, iskali smo možnosti, kako bi pridobili en dan, pa ne bi nikogar oškodovali, a se ni dalo.

Slovenci so med elito zadnjič igrali leta 2017. "Resnično želimo, da fantom to uspe. Sam sem kot hokejist to doživel, v zdajšnji vlogi pa še ne. Upam, da se s fanti vrnemo z uresničenim ciljem." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi termini tekem so pričakovano v bolj zgodnjih urah, le ena v večernem ...

Žal. A tako je, če si zadnje postavljena reprezentanca. Tudi slačilnico dobimo tisto, ki ostane. Brezpredmetno se je obremenjevati s stvarmi, na katere nimamo vpliva, lahko se le sprijaznimo z njimi.

Na stvari, na katere lahko vplivamo, pa menim, da smo. Na primer na to, da imajo fantje deset pripravljalnih tekem, da jih čim bolje pripravljamo, da so nekatere pripravljalne tekme v zgodnejših urah, da poskrbimo, da se v vsem tem času ne zasitijo, da so v vmesnem času lahko tudi z družinami ...

Resnično želimo, da fantom to uspe. Sam sem kot hokejist to doživel, v zdajšnji vlogi pa še ne. Upam, da se s fanti vrnemo z uresničenim ciljem.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija : Slovenija 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Četrtek, 13. april, Maribor

17.30 Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

13.00 Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija