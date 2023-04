Konec upanja, mladi Slovenci ostajajo v tretjem kakovostnem razredu

Slovenska reprezentanca do 18 let bo tudi naslednje leto igrala na SP divizije I, skipine B.

Na Bledu se danes končuje svetovno hokejsko prvenstvo do 18 let tretjega kakovostnega razreda, divizije I-B. Slovenski hokejisti pa že pred zadnjo tekmo turnirja, obračunom z izbrano vrsto Italije, vedo, da ne bodo napredovali v skupino A. Tja gredo Avstrijci, ki so danes so zanesljivo premagali Južno Korejo s 4:2.