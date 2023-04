Slovenci na prvem preizkusu s Francozi tesno izgubili

S tekmama v Franciji se pripravljalno obdobje in testni dvoboji prevešajo v drugo polovico. Pri Hokejski zvezi Slovenije so namreč pred letošnjim največjim izzivom pripravili obsežen program priprav, hokejisti so jih uradno začeli že prve dni aprila, ter dodala še deset prijateljskih tekem. Sobotni drugi dvoboj s Francozi bo sedma tekma v pripravah, naslednji teden sledita še dve v Budimpešti z Madžari, pred SP pa bo zadnji test za izbrance Matjaža Kopitarja še Danska v Koebenhavnu.

Danes so Slovenci prikazali borbeno predstavo, izkazal pa se je tudi vratar Luka Gračnar, ki je imel predvsem v prvi tretjini veliko dela, Francozi pa so ga premagali dvakrat. Za Slovenijo je v prvi tretjini zadel Tadej Čimžar, ki je plošček preusmeril v gol po strelu Žige Panceta.

Prvi gol za Slovenijo je dosegel Tadej Čimžar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Podoben je bil scenarij v nadaljevanju. Domači so narekovali ritem in v drugi tretjini v trenutkih, ko so imeli na ledu dva igralca več, sekundo pred koncem prve slovenske kazni povišali vodstvo. Slovenci pa so se še enkrat vrnili, za znižanje na 2:3 je zadel Miha Verlič.

Tudi v zadnji tretjini so sprva bolje začeli domači in povedli s 4:2. A se je Slovenija še enkrat približala, Jan Urbas je v 52. minuti zadel za 3:4. V zadnji minuti so gostje poskušali še brez vratarja, a je ostalo pri tesni francoski zmagi.

Zadnji domači tekmi prejšnji teden na Bledu z Italijo je Slovenija dobila s 4:1 in 4:2, pred tem pa je v Mariboru dvakrat igrala s Poljsko. Ti tekmi sta se končali šele po kazenskih strelih. Prvo so Slovenci dobili s 3:2, drugo izgubili s 3:4. Na prvi pa je v Beljaku Avstrijo premagala s 5:3.

Prva tekma na SP Slovence čaka 13. maja.

Pripravljalna tekma, Cergy Petek, 28. april

Francija : Slovenija 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

