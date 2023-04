Čustvena zahvala žene hudo bolnega slovenskega olimpijca

Nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je pretekli teden sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike, Alešu so se poklonili v slovenski reprezentanci. V tednu dni je družina prejela ogromno spodbudnih misli, za kar se je Kranjčeva žena vsem zahvalila na družbenem omrežju.

"Nemogoče se je zahvaliti vsakemu posebej"

"Hvala! Iz srca se zahvaljujeva vsem, resnično bi se rada zahvalila vsakemu od vas posebej, vendar je to skoraj nemogoče. Nemogoče zato, ker smo v zadnjem tednu dni prejeli toliko pozitivnih misli, ogromno močne energije, nešteto sočutnih sporočil in tako veliko podpore, da se je nemogoče zahvaliti vsakemu posebej, vendar se tu zahvaljujeva vsem skupaj! Hkrati se najlepše zahvaljujeva vsem za velikodušne donacije, verjameva, da so vsi poslani prispevki resnično poslani iz srca, in so za nas neprecenljivi!

Z velikim cmokom v grlu in solznimi očmi sva z Alešem spremljala četrtkovo prijateljsko tekmo, odigrano na Bledu. Kljub veliki želji, da bi Aleš v živo vsaj na kratko rekel hvala, hvala vsem, ki ste prišli na tekmo ali pa na pomoč priskočili od daleč, žal trenutno zdravstveno stanje tega ni dopuščalo. Res vsem velika hvala! Takšen odziv nam vliva ogromno moči in pozitivno energijo v boju z boleznijo.

Najlepša hvala Hokejski zvezi Slovenije za nagrado, ki jo je za Aleša prevzel kapetan Tomaž Razingar! Predvsem pa za tekmo, posvečeno Alešu!

Dolg aplavz na koncu podelitve ob izreku Aleševega imena solza ni mogel več zadržati. Vaša pomoč nam namreč trenutno pomeni več, kot si morda lahko predstavljate," je Andreja zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Pri zbiranju finančnih sredstev za Aleševo zdravljenje lahko pomagat prek gofundme ali z nakazilom na TRR:

