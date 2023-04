Tudi vi lahko pomagate hudo bolnemu slovenskemu hokejistu

Za Aleša Kranjca ostaja le eno upanje − drago eksperimentalno zdravljene v ZDA. Njegova obupana žena Andreja pa je za pomoč zaprosila javnost. Zbrati mora namreč 200 tisoč evrov. "V zadnjih dveh letih, ko z Alešem bijeva to bitko, sva hodila od zdravnika do zdravnika, od klinike do klinike in se domov vračala brez rešitve, brez zdravila, brez odgovorov … Aleš pa je izgubljal moč in gibalne sposobnosti," je Andreja Kranjc zapisala na platformi Gofundme.

Naposled sta našla možnost zdravljenja na za ALS specializirani kliniki v ZDA, a je to izjemno drago. "Daleč nad našimi zmožnostmi," piše Andreja, ki ji ni preostalo drugega, kot da prosi za pomoč.

Odzvali so se tudi na Hokejski zvezi Slovenije, ki je Kranjčevemu zdravljenju namenila celoten izkupiček prodanih vstopnic z današnje prijateljske tekme na Bledu, in tudi njegovi nekdanji reprezentančni soigralci ter nekdanji kapetan risov Tomaž Razingar in naš NHL-zvezdnik Anže Kopitar. Prispevate pa lahko tudi vi, in sicer s klikom na spodnjo povezavo.

