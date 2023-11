Olimpija v pričakovanju Korošcev in nekdanjega reprezentanta

Ljubljanska zasedba bo po 5. novembru znova tekmo IceHL igrala na domačem ledu. Palice bo prekrižala s klubom, ki vselej cilja visoko, Celovcem. Dres Korošcev v tej sezoni nosi nekdanji reprezentant Jan Muršak, s 27 točkami (11 golov, 16 asistenc) na 22 tekmah tretji po točkah v celotni ligi. Del celovške zasedbe je tudi Luka Gomboc, ki je zaradi poškodbe v tej sezoni odigral le peščico tekem, pred dnevi se je v tekmovalni ritem vrnil z drugo celovško ekipo v Alpski ligi.

Celovčani so sezono začeli toplo-hladno, oktobra nanizali več zmag, po reprezentančnem premoru so se vrnili s tremi zaporednimi zmagami, v petek lovili četrto zaporedno, a je bil Muršakov zadetek proti Pustertalu premalo za slavje. Trenutno so na petem mestu, dve točki za tretjim in četrtim Beljakom in Fehervarjem.

Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, Celovec je na Koroškem s 4:0 upravičil vlogo favorita.

Aleš Kranjc bije najtežjo bitko Srečanje v Tivoliju bo imelo dobrodelno noto, saj se je klub pridružili ostalim nekdanjim klubom težje bolnega Aleša Kranjca z namenom, da mu pomagajo na poti do zdravljenja. Dolgoletni slovenski reprezentančni branilec bije najpomembnejšo bitko doslej, zbolel je za ALS oz. Lou Gehrigovo boleznijo. Zanj obstaja poskusno zdravljenje v ZDA na kliniki, ki je specializirana za zdravljenje te bolezni in daje veliko upanja vsem pacientom. Na tekmi bodo za deset evrov v prodaji posebni spominski ploščki, izkupiček od prodaje pa bo namenjen Aleševemu zdravljenju. K temu lahko prispevate na več načinov.

Bolzano lovi deseto zaporedno zmago

Na uvodni tekmi dneva bo lanski finalist Bolzano niz neporaženosti poskušal podaljšati na deset. To mu bo poskušal preprečiti Vorarlberg (Luka Maver). Vodilni Linz gostuje na Madžarskem pri moštvu Anžeta Kuralta, ki mu gre prav tako odlično. Innsbruck pričakuje Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), ki je v petek končal niz porazov. Dunajčani (Rok Tičar) gostijo zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), prvaki iz Salzburga pa gostujejo pri Asiagu.

