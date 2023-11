Poraz Olimpije s prvaki, sedem golov legionarjev

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po sobotnem porazu pri Vorarlberg Pioneers gostovali še pri branilcu naslova Salzburgu. Za rdečimi biki sta bila dva boleča večera. V nedeljo so s kar 1:8 izgubili s Celovcem, kar je njihov najvišji poraz v zadnjih treh letih, sredi tedna pa z 0:4 z letos skromnim Dunajem. Še enega si proti Ljubljančanom niso dovolili. Zmagali so s 4:1. Edini gol za Olimpije je dve minuti pred koncem z igralcem več dosegel Trevor Gooch.

Olimpija je doživela dokaj visok poraz, čeprav je bila večji del tekme enakovredna. Dolgo je bila na obeh straneh igra disciplinirana, nekajkrat sta se izkazala vratarja Robin Rahm in Atte Tolvanen. Mrtvilo pri zadetkih so prekinili domači, ko je Peter Schneider izkoristil natančno podajo izza gola. Ta gol je dal krila domači ekipi, pristrigel pa jih je gostom. Terensko premoč so domači drugič kronali pet minut pred koncem tretjine, ko je Thomas Raffl dosegel jubilejni 300. zadetek v ligi. Še pred odmorom pa je Lucas Thaler poskrbel za 3:0 in Ljubljančanom praktično onemogočil preobrat.

Foto: Gepa/RedBull

V zadnji tretjini je bila igra spet podobna tisti iz prve; s terensko premočjo domačih, a trdim delom gostov v obrambi. Tem pa ni stekel "power play", ob še eni takšni priložnosti deset minut pred koncem so stresli le okvir gola. Kazen je prišla takoj po prestani kazni Salzburga, ko so domači povišali na 4:0. Je pa zmajem nato v četrtem poskusu le uspelo izkoristiti igralca več, dve minuti pred koncem je za kozmetični popravek izida poskrbel Trevor Gooch.

Naslednja tekma čaka zeleno-bele v nedeljo. Takrat bodo gostili celovški KAC, tekma s tradicionalnimi tekmeci z druge strani Karavank pa ne bo imela zgolj tekmovalnega značaja. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, bodo z dobrodelno akcijo pomagali zbirati sredstva za nekdanjega slovenskega reprezentanta Aleša Kranjca. Ta se bori s hudo boleznijo, za katero obstaja poskusno zdravljenje v ZDA, a so stroški izjemno visoki.

Gol Jana Muršaka ni bil dovolj za zmago. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Enajsti gol Muršaka

Jan Muršak je dosegel že 11. gol sezone, obenem ima še 16 podaj in je tretji najučinkovitejši posameznik lige. A je bil njegov gol edini gol Celovca na tekmi s Pustertalom (1:2). Na dvoboju med Gradcem in Fehervarjem je padlo kar 10 golov. Za zmago Štajercev s 6:4 je dva gola dosegel Ken Ograjenšek.

Ken Ograjenšek je zadel dvakrat. Foto: Werner Krainbucher

Blaž Tomaževič pa se je dvakrat vpisal med strelce na tekmi Beljak - Dunaj, ki so ga domači dobili s 6:3. In ni bil edini Slovenec, ki je zadel. Zadnji gol za Beljak je dal Robert Sabolič, za Dunaj pa Rok Tičar.

