Aprila je v javnosti zaokrožila vest, da nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec Aleš Kranjc v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno in neozdravljivo boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike, nanj so se spomnili v reprezentanci, pa tudi v klubih, za katere je nekoč igral.

Pri HK SŽ Olimpija so se na pobudo Andreje Kranjc pridružili preostalim Aleševim nekdanjim klubom z namenom, da mu pomagajo na poti do zdravljenja.

"Aleš bije svojo najpomembnejšo bitko doslej – z ALS oz. Lou Gehrigovo boleznijo. Zanj obstaja poskusno zdravljenje v ZDA na kliniki, ki je specializirana za zdravljenje te bolezni, in daje veliko upanja vsem pacientom. Stroški zdravljenja so zelo visoki (približno 800 tisoč evrov) in jih družina ne zmore pokriti sama. Na tekmi bodo v prodaji posebni spominski ploščki po ceni deset evrov. Celoten izkupiček od prodaje bo namenjen za Aleševo zdravljenje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kako še lahko pomagate Alešu Kranjcu: prek platforme Gofundme : https://www.gofundme.com/f/help-heal-als,

: https://www.gofundme.com/f/help-heal-als, z nakazilom na njegov račun : Ales Kranjc, Obere Au Sa, 85080 Gaimersheim; TRR: DE35 3707 0024 0150 7011 00; BIC: DEUTDEDBKOE,

: Ales Kranjc, Obere Au Sa, 85080 Gaimersheim; TRR: DE35 3707 0024 0150 7011 00; BIC: DEUTDEDBKOE, prek Paypal : kranjc28@gmail.com,

: kranjc28@gmail.com, z dražbo Aleševega dresa.

"Pokazal nam je, kako biti profesionalen na ledu in zunaj dvorane, znal je povedati, kaj je prav in kaj narobe, vedno je bil spoštljiv do drugih." Foto: www.alesfevzer.com

"Z Alešem sem si delil garderobo v naši najuspešnejši sezoni doslej 2018/19, ko smo osvojili vse, kar se osvojiti da, in Aleš je bil pomemben del tega uspeha. Vedno je bil nasmejan, pozitiven, nikoli ga nisem videl priti v garderobo slabe volje. V garderobi sva skupaj sedela, znal se je pošaliti, a v trenutkih, ko je bilo treba pokazati izkušnje, resnost in disciplino, je to znal jasno povedati. Bil je eden od vodij v garderobi. Znal nas je vse dvigniti, motivirati, bil je izredno discipliniran in to je prenesel na nas, mlajše igralce, za kar sem zelo hvaležen. Pokazal nam je, kako biti profesionalen na ledu in zunaj dvorane, znal je povedati, kaj je prav in kaj narobe, vedno je bil spoštljiv do drugih. Vsi mlajši igralci smo se veliko naučili od njega. Le skupaj lahko omogočimo Alešu zdravljenje v ZDA, zato lepo vabljeni na tekmo, kjer lahko z nakupom ploščka ali s sodelovanjem na dražbi njegovega dresa pripomorete k zbiranju sredstev. Verjamem, da nam s skupnimi močmi lahko uspe," pa je pred nedeljsko dobrodelno tekmo dejal nekdanji Alešev soigralec, danes generalni sekretar HK SŽ Olimpija Mark Sever.

Srečanje med Olimpijo in Celovcem se bo v Tivoliju začelo ob 18. uri.