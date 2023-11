Olimpija se vrača z novimi obrazi, avstrijski dvojček začenja pri neugodnem tekmecu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj dveh tednih premora se IceHL vrača. Hokejisti HK SŽ Olimpija so se med premorom okrepili z vratarjem Robinom Rahmom, ki bo začasno poskušal zapolniti vrzel ob poškodbi prvega čuvaja mreže Lukasa Horaka. Ljubljančani so kadrovali tudi v obrambi, nov član je Američan Charlie Dodero. Zmaji bodo zvečer gostovali pri zanje neugodnem Innsbrucku, v soboto pa jih čaka še eno srečanje, takrat s Pioneers Vorarlberg.

Pred Ljubljančani sta pestra dneva, tako danes kot v soboto bodo lovili točke IceHL. Zvečer bodo palice v gosteh prekrižali z osmim Innsbruckom, ki je štiri točke in dve mesti pred njimi.

Obe ekipi sta bili med tednom že aktivni. Tirolci so se odlično držali na tekmi osmine finala lige prvakov, s finskim Lukko Rauma so remizirali (2:2), tako da pred povratno tekmo ohranjajo realne možnosti za napredovanje. Olimpija je na drugi strani prvič v novi sezoni igrala v državnem prvenstvu, ki se mu je pridružila v drugem delu. Zeleno-beli, ki niso igrali v polni postavi, so upravičili vlogo favorita proti Triglavu (5:0).

Ljubljanska zasedba je med premorom dobila dva nova člana. Zaradi poškodbe prvega vratarja Lukaša Horaka bo dres Olimpije vsaj en mesec nosil 37-letni Šved Robin Rahm, obrambi pa se je pridružil 31-letni Američan Charlie Dodero.

Zmaji jih po vrnitvi še niso premagali

Innsbruck in Olimpija sta se v tej sezoni srečala enkrat, z 2:1 je v Tivoliju zmagalo avstrijsko moštvo, ki ga zmaji vse od vrnitve v IceHL še niso premagali.

"Vzdušje je dobro, pridružil se nam je tudi novi branilec. Polni smo energije, težko pričakujemo tekmi. Igrali so 2:2 doma v ligi prvakov, tako da so zelo dobri in dobro pripravljeni. Je bilo pa med nami na prejšnji tekmi napeto, gremo na zmago," je v klubski mikrofon dejal Aljaž Predan.

Zasedba Upija Karhule je trenutno na desetem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

V četrtek so iz lige sporočili, da bodo ščitniki vratu za vse hokejiste v tem tekmovanju obvezni, a datuma še niso določili.

Bo Bolzano nadaljeval zmagovito serijo?

Na Madžarskem bo trenutno drugi Fehervar (Anže Kuralt) gostil Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc), Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) bo gostoval pri vse bolj razpoloženem lanskem finalistu Bolzanu. Ta je po slabem začetku in trenerski menjavi našel zmagovito pot in bo lovil osmo zaporedno zmago.

Predzadnji Dunajčani (Rok Tičar) bodo na derbiju začelja pomembne točke lovili proti Asiagu, moštvo Vorarlberg Pioneers (Luka Maver) gosti zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), Linz pa Pustertal.

Liga ICE Petek, 16. november