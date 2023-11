Nekateri klubi in tudi vodstva tekmovanj so po tragičnem dogodku sprejeli priporočila, nekateri so se celo obvezali, da bodo njihovi hokejisti morali nositi ščitnike vratu.

Tri tedne po smrti Adama Johnsona so iz lige IceHL, ki združuje avstrijske, italijanske, slovenski in madžarski klub, sporočili, da bo nošenje ščitnikov vratu v tem tekmovanju obvezno.

Na današnji videokonferenci športnih direktorjev so to odločitev sprejeli soglasno, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja. Če so ponekod kot datum postavili 1. januar 2024, pa bodo v IceHL datum obvezne uvedbe ščitnikov določili naknadno, saj da trenutno "ni mogoče določiti razpoložljivosti in dobave ustrezne zaščitne opreme na celotnem območju lige".

Ob tem so izdali še priporočilo win2day ICE Hockey League za nošenje perila, ki varuje pred urezninami.

Kot prvi so v IceHL ukrepali pri Beljaku, katerega hokejisti so s ščitniki vratu drsali že pred reprezentančnim premorom.

Nekateri hokejisti Beljaka jih že nosijo. Foto: Printscreen Moštva se v ritem tekem vračajo v petek, ko bo Olimpija gostovala pri Innsbrucku, v soboto pa še pri Pioneers Vorarblerg.