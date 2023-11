Pokojni hokejist Nottingham Panthers Adam Johnson je umrl konec oktobra, ko ga je na tekmi s Sheffield Steelers v predel vratu zadel član nasprotne ekipe Matt Petgrave. 29-letnika so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga kmalu zatem razglasili za mrtvega.

Obdukcija je potrdila, da je umrl zaradi smrtonosne poškodbe vratu, je sporočila policija južnega Yorkshira. Ta je dobra dva tedna pozneje potrdila, da so v torek zaradi suma uboja aretirali moškega. "Detektivi so danes (torek, 14. novembra) aretirali moškega zaradi suma uboja. Trenutno ostaja v policijskem pridržanju," poroča BBC. Podrobnosti o tem, koga so aretirali, policija ni razkrila.

Ob tem so pri policiji dodali, da so izvedli obsežne preiskave, da bi sestavili dogajanje tistega tragičnega večera, ki je privedlo do Adamove smrti.

"Javnost naj se vzdrži komentarjev"

"Pogovarjali smo se z visokospecializiranimi strokovnjaki različnih področij, da bi nam pomagali pri naših preiskavah, in še naprej tesno sodelujemo z oddelkom za zdravje in varnost pri mestnem svetu Sheffielda, ki podpira našo trenutno preiskavo. Adamova smrt je šokirala številne v naši skupnosti, vse od naših lokalnih prebivalcev tukaj v Sheffieldu do navijačev hokeja po vsem svetu," se še glasi del sporočila za javnost, v katerem je policija ljudi pozvala, naj se vzdržijo "komentarjev in špekulacij, ki bi lahko ovirali policijsko preiskavo".

Anže Kopitar s ščitnikom vratu. Foto: Reuters

Ponekod so si nadeli ščitnike vratu

Po pretresljivi smrti so v nekaterih moštvih in ligah sprejeli odločitev, da so ščitniku vratu obvezni, v večini pa še naprej ostaja pri priporočilu. Eden največjih zvezdnikov, ki si je dodatni sloj zaščite nadel v ligi NHL, je Anže Kopitar.