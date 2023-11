V hokejskem svetu še vedno odmeva nedavna tragična smrt ameriškega hokejista Adama Johnsona, ki je na tekmi v Angliji umrl, potem ko ga je nasprotnik z drsalko zadel v predel vratu. Nekateri klubi so po tragičnem dogodku sprejeli priporočila, nekateri pa so se celo obvezali, da morajo njihovi hokejisti od zdaj nositi ščitnike vratu.

Tudi na ravni najmočnejše hokejske lige na svetu potekajo pogovori o morebitni uvedbi tovrstne zaščite. Pretekli teden so na treningu Pittsburgh Penguins, katerega član je bil nekoč pokojni Johnson, s ščitnikom drsali Erik Karlsson, Ryan Graves, Marcus Pettersson in Lars Eller.

Na ponedeljkovem treningu Los Angeles Kings se je za ta korak odločil tudi kapetan kraljev in najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. "Gre za dodatno plast zaščite. Če to lahko storim, ne da bi mi bilo pri tem neudobno, potem bom to z veseljem naredil," je 36-letnik povedal za lakinginsider.com.

“It’s adding another layer of protection and if I can do that without being uncomfortable, I’ll gladly do it.”



Anze Kopitar wore a neck guard at today’s practice, said there’s a good chance he’ll wear it in Vegas on Wednesday. pic.twitter.com/CK3DTDGHXI