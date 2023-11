Po tragediji na Otoku so v soseščini že ukrepali

Tragedija na sobotnem dvoboju Sheffield Steelers in Nottingham Panthers, v kateri je umrl 29-letni hokejist Nottinghama Adam Johnson, je sprožila ogromno razprav o tem, ali bi morali biti ščitniki vratu obvezni.

Prvi so se odzvali pri angleški hokejski zvezi EIHA, hokejski zvezi Anglije in Walesa s skoraj 400 ekipami na mladinski in višji ravni. EIHA močno priporoča, da vsi igralci hokeja na ledu uporabljajo odobren hokejski ščitnik za vrat pri vseh aktivnostih na ledu, tudi na treningih. Priporočilo velja do 31. decembra letos, od leta 2024 pa ne bo šlo zgolj za priporočilo, pač pa obvezen del hokejske opreme. Ni še jasno, ali se bo vodstvo lige EIHL, v kateri tekmujeta omenjena kluba, odločilo za podoben ukrep.

Beljačani v Italiji z dodatno opremo

So se pa za ščitnike vratu že odločili v naši soseščini, natančneje v Beljaku, ki tekmuje v ligi IceHL, v kateri sodeluje tudi slovenski predstavnik Olimpija.

"Po takšni tragediji vprašanja o nošenju ščitnikov ni mogoče odložiti. Varnost in zdravje naših igralcev sta naša prednostna naloga. V Asiagu tako že igramo z zaščito za vrat, ki varuje pred urezninami," je v klubski mikrofon dejal generalni direktor koroškega kluba Martin Winkler. Tako je kar nekaj hokejistov Beljaka, katerega člana sta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, v sredo že igralo s ščitnikom vratu.

Foto: Printscreen

Pri IceHL obudili vprašanje nošenja ščitnikov

Dan zatem se je odzvalo tudi vodstvo lige IceHL in naznanilo, da je bilo vprašanje o ščitnikih vratu na dnevnem redu že poleti, zdaj pa so ga znova obudili.

"Avgusta je zdravniški odbor win2day ICE Hockey League organiziral dvodnevno konferenco s 15 zdravniki ekip in zdravnico lige dr. Christiane Loinig-Velik. Na konferenci v Bischofshofnu so med drugim podrobno obravnavali tudi opremo, ki ščiti pred urezninami. Po tragični smrti igralca Nottinghama Adama Johnsona so medicinsko komisijo lige prosili, da ponovno podrobno preuči temo zaščite ščitnikov za vrat. Christiane Loinig-Velik se bo konec tedna udeležila tudi sestanka zdravstvenega odbora Mednarodne hokejske zveze. Naslednji koraki bodo sprejeti v odborih lige in v tesnem sodelovanju z avstrijsko hokejsko zvezo," so zapisali na uradni strani lige.

Pittsburghove podružnice z obveznimi ščitniki vratu in zapestja, Karlsson z dodatno opremo na treningu

Onkraj Atlantika so nekateri hokejisti v ligi AHL že nastopili s ščitniki vratu, potekajo pa tudi razprave o tem, ali jih bi morali nositi v ligi NHL. Nekateri NHL-ovci so si jih že nadeli.

Tako so na treningu moštva Pittsburgh Penguins, katerega dres je v preteklosti oblekel tudi Johnson in ki je vsem svojim hokejistom priskrbelo dodatno zaščitno opremo, ščitnik nosili Erik Karlsson, Ryan Graves, Marcus Pettersson in Lars Eller.

A group of Penguins players — including Erik Karlsson — are wearing neck guards during Penguins practice today



(📸 @OtherNHLCrosby) pic.twitter.com/eqdcBVSXEc — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 2, 2023

"Trenutno ga le preizkušam, saj nam je na voljo. Verjetno ga bom še nekaj časa preizkušal in nato videl, ali se lahko navadim nanj," je za uradno spletno stran NHL dejal Karlsson, ki je ščitnik že nosil v mlajših letih na Švedskem, kjer je bil obvezen. 33-letnik je pred leti sam utrpel ureznino, in sicer mu je drsalka tekmeca Matta Cooka ob tem raztrgala ahilovo tetivo. Od takrat nosi posebne zaščitne nogavice, ki jih redno uporabljajo tudi drugi NHL-ovci.

Erik Karlsson je na treningu Pittsburgha nosil ščitnik vratu. Foto: Guliverimage

"Lahko močno spodbujamo k nošenju ščitnikov"

Pri Pittsburghu so ščitnike predpisali vsem hokejistom podružnice AHL Wilkes-Barre/Scranton in podružnice ECHL Wheeling Nailers.

"Trenutno smo v procesu, ko se z našimi igralci pogovarjamo o nekaterih delih zaščitne opreme. V naši ekipi AHL in ECHL bodo ščitniki za vrat in tudi zapestja obvezni. Tega ne moremo storiti na ravni lige NHL, lahko pa močno spodbujamo k nošenju te opreme," je ob tem dejal trener Pittsburgh Penguins Mike Sullivan.