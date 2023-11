Anžetu Kopitarju in njegovim kraljem gre v tej sezoni hokejske lige NHL odlično od rok, po desetih tekmah imajo na računu šest zmag in štiri poraze, od teh so dva doživeli šele po podaljšku oziroma kazenskih strelih, zato s 14 osvojenimi točkami trenutno zasedajo visoko peto mesto na lestvici zahodne konference, v pacifiški diviziji pa so tretji.

V gosteh v novem tekmovalnem obdobju sploh še ne poznajo poraza, peto gostujočo zmago so vknjižili na gostovanju pri Ottawa Senators, kjer so se igrali z vodstvom, a ga na koncu uspeli zadržati.

Zadetek Anžeta Kopitarja:

Anže Kopitar scores his 5th of the year to extend the Kings lead. 🚨 pic.twitter.com/YYXar3Yag4 — Sportsnet (@Sportsnet) November 3, 2023

Po gostovanju v Ottawi se kralji vračajo v ZDA, v nedeljo zjutraj po slovenskem času se bodo ustavili prit Philadelphia Flyers, v četrtek jih čaka še gostovanje pri prvakih v Las Vegasu, naslednjo domačo tekmo pa bodo odigrali v petek, 10. novembra, ko bodo v Crypto.com Areni gostili Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 2. november:

Lestvica:

