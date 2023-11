Colorado za sedmo zmago sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se na prvi november igrajo štiri tekme. Na ledu so tudi Colorado Avalanche, ki so sezono začeli zelo dobro. Po osmih odigranih tekmah imajo namreč šest zmag in dva poraza. Gostijo St. Louis Blues (samo tri zmage).