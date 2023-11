V živo: bo Olimpija le našla recept za Linz?

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so na zadnjih desetih tekmah zmagali zgolj dvakrat, pravkar gostujejo pri trenutno četrtem Linzu. Ekipi sta se to sezono dvakrat že pomerili v Tivoliju, obakrat je zmago odpeljal Linz. Ljubljančani so na zadnjem obračunu izgubili z Dunajem, linška črna krila pa so premagala Innsbruck. Zmaji bodo zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom igrali v nedeljo, ko bodo gostili Pustertal.