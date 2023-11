Jeseničani v zadnjih minutah strli Celjane, Sodja tresel gol Kranjčanov

Vse do 56. minute je rezultat na semaforju med Jeseničani in Celjani kazal 2:2, nato pa so železarji povedli in z zadetkom Erica Panceta v prazen gol postavili končni rezultat.

Vse do 56. minute je rezultat na semaforju med Jeseničani in Celjani kazal 2:2, nato pa so železarji povedli in z zadetkom Erica Panceta v prazen gol postavili končni rezultat. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Začel se je drugi del hokejskega državnega prvenstva, v katerem sodelujejo štiri ekipe. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so alpskega tekmeca HK RST-Pellet Celje z dvema goloma v zadnjih petih minutah premagali s 4:2. HK SŽ Olimpija, ki se je tekmovanju pridružil v tem delu, je doma upravičil vlogo favorita in s 5:0 premagal HK Triglav Kranj. Jaka Sodja je ob zmagi dosegel hat-trick.

Jeseničani so za uvod v drugi del gostili Celjane in njihov odpor strli šele v izdihljajih srečanja. Železarji so dvakrat vodili (zadela sta Erik Svetina in Tadej Čimžar), Celjani pa dvakrat odgovorili z izenačenjem – na 1:1 je izenačil nekdanji železar Luka Kalan, na 2:2 pa Mikus Mintautiskis.

Dobre štiri minute pred koncem rednega dela je Martin Bohinc zadel za 3:2. Gostom se je ponudila priložnost igre z igralcem več, v lov na nov izenačujoči gol so krenili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Eric Pance je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 4:2.

Olimpiji se je odprlo v drugem delu

Olimpija, ki ni igrala v najmočnejši zasedbi, je na domačem ledu upravičila vlogo favorita in Kranjčane premagala s 5:0. Ljubljančani so na prvi zadetek čakali do 29. minute, ko je zadel razpoloženi Jaka Sodja. Sodja je nato v 37. minuti zvišal na 2:0, v 49. pa s hat-trickom na 3:0. V zadnjih desetih minutah sta za zeleno-bele zadela še Jure Povše in Rok Kapel.

Sodja je k zmagi Olimpije prispeval tri gole. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi del, ki bo trajal do 20. januarja prihodnje leto, bodo štiri moštva (HDD Sij Jesenice, HK RST-Pellet Celje, HK Triglav, HK SŽ Olimpija) odigrala po dvokrožnem sistemu.

Najboljši ekipi se bosta uvrstili v finale državnega prvenstva, ki bo na sporedu po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopata oba finalista.

Prvi derbi v sezoni DP med Jesenicami in Olimpijo bo 5. decembra na Jesenicah, drugi pa 30. januarja 2024.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 14. november