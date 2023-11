Končal se je prvi del članskega hokejskega državnega prvenstva, v katerem je sodelovalo pet ekip. Prve tri HDD Sij Acroni Jesenice, HK RST-Pellet Celje in HK Triglav Kranj so napredovale v drugi del tekmovanja, v katerem se jim bo pridružil branilec naslova HK SŽ Olimpija. Prvi derbi železarjev in zmajev bo 5. decembra na Jesenicah.

V prvem delu državnega prvenstva so ob Jeseničanih, Celjanih in Kranjčanih igrali še člani Slavije in Maribora. Po odigranih osmih tekmah so prve tri ekipe napredovale v drugi del, v katerem bodo igrali tudi člani edinega slovenskega predstavnika v IceHL HK SŽ Olimpija.

Drugi del bodo štiri moštva odigrala (HDD Sij Jesenice, HK RST-Pellet Celje, HK Triglav, HK SŽ Olimpija) po dvokrožnem sistemu. Najboljši ekipi se bosta uvrstili v finale državnega prvenstva, ki bo na sporedu po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopata oba finalista.

Drugi del DP se bo začel 14. novembra, končal pa 30. januarja prihodnje leto. Prvi derbi v sezoni DP med Jesenicami in Olimpijo bo 5. decembra na Jesenicah, drugi pa 30. januarja 2024.