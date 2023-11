Gradec bo do konca sezone računal na slovenskega branilca Blaža Gregorca, ki se je klubu pridružil pred dobrim mesecem, Pioneers Vorarlberg pa so se po preizkušnji zahvalili branilcu Maticu Podlipniku, ki tako išče nov klub.

Reprezentančni premor so nekateri klubi izkoristili tudi za kadrovanje. Graški panterji, ki zasedajo zadnje mesto IceHL, so sredi oktobra obrambo okrepili s slovenskim reprezentantom Blažem Gregorcem.

Takrat so se dogovorili za sodelovanje vsaj do novembrskega premora. Med tem pa so sporočili, da je visokorasli Blejec prepričal vodstvo in ostaja član kolektiva z avstrijske Štajerske do konca tekmovalnega obdobja. "Slovenec je v obrambo vnesel dodatno stabilnost, zato je bilo podaljšanje iztekajoče se pogodbe logična posledica," so ob tem zapisali na uradni spletni strani kluba, za katerega igra tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek.

Sodelovanje Matica Podlipnika in Pioneers Vorarlberg je bilo kratkotrajno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tik pred premorom je začasno službovanje v IceHL našel še en slovenski branilec. Pioneers Vorarlberg so vrzel, nastalo s poškodbami, poskušali zapolniti z Maticem Podlipnikom.

Ta je bil pri avstrijski zasedbi na preizkušnji, odigral je štiri tekme, danes pa so na uradni spletni strani zapisali, da sodelovanja z 31-letnikom niso podaljšali. Vodstvo se je odločilo za novo branilsko moč, tako da bo njihov dres po novem nosil Bobbo Petersson.

Olimpija, ki ima novega vratarja, bo v petek gostovala v Innsbrucku. Foto: www.alesfevzer.com

Konec premora, v petek spet akcija

Moštva se bodo v tekmovalni ritem IceHL vrnila v petek. Olimpija bo takrat gostovala pri Innsbrucku, naslednji dan pa še pri Pioneers Vorarlberg. Zmaji bodo naslednje domače srečanje v tem tekmovanju odigrali 26. novembra, ko bo v Tivoliju dobrodelna tekma za težje bolnega Aleša Kranjca.