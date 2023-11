Olimpija z zmago na reprezentančni premor

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na zadnji tekmi IceHL pred reprezentančnim premorom s 6:3 premagali Pustertal in vknjižili šele drugo domačo zmago sezone. Ljubljančani, ki so prvič v tem tekmovalnem obdobju dosegli šest zadetkov, se bodo v tekmovalni ritem IceHL vrnili 17. novembra v Innsbrucku.

HK Olimpija : Pustertal 6:3 (2:0, 2:3, 2:0) Strelci: 1:0 Bičevskis (Kapel, Simšič, 14.), 2:0 Leskinen (Pavlin, Mahkovec, 15.), 3:0 Čepon (Bičevskis, Gooch, 26.), 4:0 Pance (Predan, Crnović, 26.), 4:1 Kasastul (Ege, Hannoun, 29.), 4:2 Hannoun (Kasastul, Ege, 31.), 4:3 Akeson (Hannoun, Messner, 37.), 5:3 Zajc (Šturm, Beričič, 43.), 6:3 Kapel (Gooch, 55.)

Streli na gol: HK Olimpija 29, Pustertal 27

Kazenske minute: HK Olimpija 2, Pustertal 6

Ljubljanska ekipa je zadnji teden pred reprezentančnim premorom, med katerim bo del reprezentance več kot deset hokejistov zeleno-belih, začela s tesnim domačim porazom z Dunajem, nadaljevala s petkovim porazom v Linzu (2:4), končala pa z domačo zmago nad Pustertalom. Proti južnotirolski ekipi je v 26. minuti povedla s 4:0, se nato igrala z vodstvom in gostom dopustila, da so se do drugega odmora približali na zgolj zadetek (4:3), v zadnjem delu pa dodatno napolnila gol tekmeca in vknjižila drugo domačo zmago sezone.

Prva polovica tekme je bila za zeleno-bele odlična. V vratih je bil zaradi poškodbe Lukaša Horaka spet Luka Kolin, svoje delo je opravljal zanesljivo, njegovi soigralci pa so bili učinkoviti v napadu. V prvi tretjini so imeli ob akcijah pred golom tekmeca tudi nekaj sreče, saj je ob prvem zadetku Marisa Bičevskisa plošček zadel v drsalko in se odbil v gol, tako da so sodniki šli pogledat posnetek. Tudi pri drugem se je pred golom plošček srečno odbil do strelca Villeja Leskinena.

Foto: HKO/Domen Jančič

Tudi v drugi tretjini je šlo sprva domačim vse od rok. V prvem delu so za zadetka potrebovali manj kot minuto, v drugem pa celo še manj, le pol minute, Kristjan Čepon in Žiga Pance pa sta v 26. minuti poskrbela že za 4:0.

Po visokem zaostanku so gostje zamenjali vratarja, namesto Jacoba Smitha je med vratnici stopil Andreas Bernard. Obenem pa so tudi spremenili potek tekme. Počasi so prevzemali pobudo in začeli z zadetki topiti prednost domačih. Do konca tretjine so dosegli že tri in vnesli precej nervoze v tabor domačih.

A popolnega preobrata le ni bilo. Za olajšanje v Tivoliju je najprej s svojim prvim golom sezone poskrbel povratnik po poškodbi Miha Zajc. Pozneje so domači dosegli še en gol, a so sodniki po še enem dolgem ogledu posnetka ocenili, da je šlo pred tem za prepovedan položaj, tako da gol ni obveljal. Je pa nato regularnega šest minut pred koncem dosegel Rok Kapel, ki je sledil Trevorju Goochu po prodoru in odbiti plošček po obrambi vratarja pospravil v gol. Žiga Pance je zadel za 4:0. Njegov gol se je na koncu izkazal za zmagovitega. Foto: HKO/Domen Jančič

Naslednja tekma v mednarodni konkurenci čaka zeleno-bele šele 17. novembra, ko bodo gostovali pri Innsbrucku. Naslednji teden pa bo na vrsti reprezentančna akcija, Slovenija bo od četrtka do sobote sobote sodelovala na mednarodnem turnirju v Budimpešti v družbi Madžarske, Italije in Ukrajine.

Olimpija ostaja deseta, naslednjo tekmo v IceHL bo igrala 17. novembra v Innsbrucku, naslednje domače srečanje v tem tekmovanju pa bo gostila 26. novembra, ko bo v Tivoliju na dobrodelni tekmi za Aleša Kranjca gostoval Celovec.

Koroški derbi je s 4:2 pripadel Celovcu. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Muršak podal za zmago na koroškem derbiju

Koroški derbi med Celovcem in Beljakom je s 4:2 pripadel prvemu. Jan Muršak je k zmagi prispeval dve asistenci, za zmagoviti gol 3:2 in za končni rezultat, ko so plošček poslali v prazen gol. Robert Sabolič je ob porazu zadel za znižanje na 2:1, sicer pa dvakrat streljal na gol domačih, Blaž Tomaževič se ob porazu ni vpisal med strelce ali podajalce.

Na drugem obračunu s slovenskim pridihom je Fehervar Anžeta Kuralta s 4:2 premagal Dunaj Roka Tičarja in ostal na drugem mestu.

Zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) je doma izgubil z vse bolj razpoloženim Bolzanom (0:2). Italijanska zasedba je po slabem začetku ujela zmagoviti ritem in se s sedmo zaporedno zmago približala želeni šesterici.

Vodilni Salzburžani so po podaljšku strli odpor Linza, Innsbruck pa je v podaljšku premagal Asiago.

