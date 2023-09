Aprila je v javnosti zaokrožila vest, da nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec Aleš Kranjc v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike, nanj so se spomnili v reprezentanci, zdaj pa tudi na domačih Jesenicah, kjer je preživel zajeten prvi del svoje kariere.

Celoten izkupiček od prodanih vstopnic v sklad za Aleševo zdravljenje

Domača nedeljska tekma, ki jo bodo 1. oktobra odigrali proti Rittner Buam v dvorani Podmežakla, bo tako tekma za Aleša. Celoten izkupiček od prodaje vstopnic na tej tekmi bo šel v sklad za Aleševo zdravljenje, sporočajo iz jeseniškega tabora.

"Postanite šesti igralec v Aleševi tekmi življenja – za življenje"

Foto: www.alesfevzer.com "Ko je pred letošnjim poletjem novica o njegovem stanju prišla v javnost, je hokejska in tudi siceršnja javnost stopila skupaj ter poskušala pomagati Alešu in njegovi družini z zbiranjem finančnih sredstev za edino bilko upanja, ki jim je še ostala – drago zdravljenje na specializirani kliniki v ZDA. Žal zbranih sredstev še ni dovolj, toda gorenjska trma v srcih Aleša, žene Andreje in vseh nas, ki lahko kakorkoli in karkoli vrnemo Gringu v zameno za dolga leta razvajanja spremljevalcev hokeja, ni usahnila. V prihodnjih mesecih bomo znova stopili skupaj in pomagali Alešu pri zbiranju sredstev. V imenu naše in vaše #28 prosimo za pomoč – pridite in napolnite Podmežaklo ter z nakupom vstopnice postanite šesti igralec v Aleševi tekmi življenja – za življenje," so zapisali Jeseničani in ljudi pozvali, naj podprejo bitko Aleša, ki je kot fantič odraščal med vrhuncem železarske hokejske evforije.

Vstopnice za nedeljsko tekmo (deset evrov) so že na voljo, prav tako pa jih lahko kupite na blagajni pred petkovo tekmo. Sredstva lahko donirate tudi z nakazilom na TRR kluba.