Celjani s prvo domačo zmago nove sezone

Celjani so s 4:2 premagali Založane in skočili na drugo mesto državnega prvenstva. Predvidena je bila tudi tekma med vodilnimi Jeseničani in Triglavani, a je prestavljena. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na torkovi tekmi državnega prvenstva s 4:2 premagali HK Slavija Junior in dosegli prvo domačo zmago nove sezone, sicer pa drugo v domačem prvenstvu in na drugem mestu prehiteli Založane. Ti so v Celju dvakrat vodili, a so domači s tremi goli v zadnjih desetih minutah pripravili preobrat in si zagotovili vse tri točke.