Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo ob 18. uri na domačem ledu proti Unterland Cavaliers igrali tretjo tekmo Alpske lige, ki so se ji pridružili v tej sezoni. Po dveh obračunih so še brez točke, medtem ko današnji italijanski gostje v knežje mesto prihajajo z maksimalnimi šestimi točkami. Ekipi sta se pomerili že med pripravljalnim obdobjem, s 4:3 so zmagali Italijani.