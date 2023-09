Celje doma začelo s porazom, prvi poraz za Jesenice

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so gostili prvo domačo tekmo alpske lige. Ritten jih je premagal s 4:0. Hokejisti Sija Acronija Jesenic pa so v gosteh izgubili s Cortino s 5:6. Za aktualne prvake regionalnega tekmovanja je bila ta tekma tretja v sezoni, doživeli pa so prvi poraz.

Celjani so novinci v alpski ligi, za uvod so v soboto gostovali pri aktualnih prvakih na Jesenicah in izgubili z 1:6. Zdaj so svojem terenu v Ledeni dvorani Celje, kjer so pred novo sezono morali odpraviti tudi posledice avgustovskih poplav, gostili eno vodilnih ekip tekmovanja Ritten. Ob tej priložnosti so Celjani na tribune povabili gasilce, ki so prejšnji mesec pomagali pri odpravljanju posledic naravne nesreče.

Južnotirolci so imeli status favorita, ki so ga tudi potrdili, čeprav so imeli tudi domači veliko strelov na vrata tekmecev. A v golu Rittna se je izkazal Keith Furlong, ki je ubranil 33 strelov in ohranil mrežo nedotaknjeno. Ritten pa je domačega vratarja Jakoba Brandnerja premagal po enkrat v prvi in drugi tretjini, v zadnji pa v 48. minuti povišal na 3:0. Celjani so poskusili izid ob koncu spremeniti še z igro brez vratarja, kar pa so Južnotirolci izkoristili za zadnji zadetek na tekmi, Max Coatta je postavil končnih 4:0.

Celjani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo spet v svoji dvorani gostili Unterland Cavaliers.

Foto: Štefan Kovač/Sportida Izgubili so tudi hokejisti Jesenic. Začelo se je dobro, saj so v peti minuti zadeli ob številni prednosti, strelec je bil Gašper Seršen. A so domači hitro vrnili z enako mero, za novo jeseniško vodstvo je še v prvem delu poskrbel Žan Jezovšek, a je Cortina nato izenačila v 23. minuti. Že dve minuti pozneje so domači vodili, ko so dosegli gol z igralcem manj, tako da so bili v drugi tretjini Jeseničani v vlogi zasledovalcev. Za novo izenačenje je poskrbel Miha Logar v 26. minuti, za novo vodstvo pa z drugim zadetkom na tekmi Jezovšek v 32. A je Cortina še pred drugim odmorom spet izenačila.

A tudi v zadnji tretjini se je nadaljeval oster ritem dvoboja. Spet so povedli domači, za novo izenačenje na 5:5 pa je poskrbel mladi jeseniški napadalec Žan Špani Leben v 50. minuti. A so nato zadnjo besedo le imeli domači, 56 sekund pred koncem je v polno zadel Tomasso Traversa za zmago italijanske ekipe.

Naslednjo tekmo bodo igrali 29. septembra, ko bodo gostili Lustenau.

