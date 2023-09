Zmaji na zahtevnem gostovanju na Dunaju, Kuralt blestel pri zmagi Fehervarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ICEHL, 16., 17. IN 19. SEPTEMBER

Hokejisti HK SŽ Olimpija so novo sezono v ligi ICEHL začeli z domačim porazom proti Innsbrucku, a je bila tekma v Tivoliju odločena šele po podaljšku, zato do Ljubljančani vseeno vknjižili točko. Danes jih čaka prvo gostovanje v sezoni, na Dunaju se bodo pomerili s tamkajšnjimi Capitals, katerih dres nosi tudi slovenski reprezentant Rok Tičar. Ti so sicer sezono odprli s tesno zmago nad Gradcem Kena Ograjenška.