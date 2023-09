Jeseničani v Salzburgu blesteli v drugi tretjini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so ohranili stoodstotni izkupiček.

Jeseničani so ohranili stoodstotni izkupiček. Foto: Štefan Kovač/Sportida

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugem nastopu v novi sezoni alpske lige vpisali drugo zmago. Po uvodnem uspehu proti drugemu slovenskemu predstavniku v tem tekmovanju, Pellet Celju (6:1), so danes na gostovanju v Salzburgu premagali mlado ekipo Red Bulla s 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Jeseničani so vprašanje zmagovalca rešili po dveh tretjinah. V uvodni je zadel Žan Jezovšek, v drugi je bil dvakrat natančen Urban Sodja, enkrat pa Miha Logar. V drugih dvajsetih minutah je bilo razmerje strelov kar 19:3 v korist Jesenic. Na koncu je bilo to 30:20, gostitelji pa so častni gol dosegli v 56. minuti.

Jeseničani bodo čez dva dni gostovali pri Cortini Hafro, nato pa jih konec meseca in 1. oktobra čakata dve tekmi doma proti Lustenau in Rittnerju.

Letošnja sezona drugega kakovostnega razreda regionalnega tekmovanja je osma v takšni obliki. Nastopa 16 moštev, novinec je celjska zasedba. Sistem tekmovanja najprej predvideva dvokrožni ligaški sistem s po 30 tekmami za vsako ekipo.

Alpska liga Sobota, 19. september

Lestvica

Preberite še: