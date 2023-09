"Jeseniški hokej je kot EKG. Me pa veseli, da ta črta kaže stanje zdravega športnika."

Takšna naravnanost jeseniškega kluba je povezana predvsem s financami. Kot so na današnji novinarski konferenci v dvorani Podmežakla, kjer so predstavili želje in cilje v sezoni 2023/24, povedali vodilni v klubu, je jeseniški hokej nekakšen fenomen, saj so dosežki glede na finančne vložke nesorazmerni. "Po uvrstitvah smo med top tri v ligi, po proračunu pa tudi, ampak od zadaj," je dejal direktor kluba Anže Pogačar.

"Skrbimo za mlade in jim dajemo možnost za napredek in razvoj"

"Jeseniški hokej je kot nekakšen EKG, vzponi in padci. Me pa veseli, da ta črta kaže stanje zdravega športnika, ki ima bazo, temelje in poslanstvo. Skrbimo za mlade in jim dajemo možnost za napredek in razvoj. To je osnovno poslanstvo, ki ga na Jesenicah udejanjamo že več kot 75 let," pa je o strategiji kluba dejal predsednik Peter Bohinec.

"Jeseniški hokej je kot nekakšen EKG, vzponi in padci. Me pa veseli, da ta črta kaže stanje zdravega športnika, ki ima bazo, temelje in poslanstvo," pravi predsednik Peter Bohinec. Foto: www.alesfevzer.com

"Kader ni tako širok kot lani, po kakovosti pa je zelo podoben"

"Po športnem vidiku smo zadovoljni s sestavo ekipe. Glede na zgodovino in minule uspehe zagovarjam to, da se hokej tukaj ne more samo igrati, ampak da moramo biti konkurenčni v ligah, kjer nastopamo. Mladi potrebujejo vzornike, zato je v ekipi tudi nekaj starejših in izkušenih igralcev. Prepričan sem, da bo ekipa konkurenčna. Kader ni tako širok kot lani, po kakovosti pa je zelo podoben," je dodal Pogačar.

"Prepričan sem, da bo ekipa konkurenčna. Kader ni tako širok kot lani, po kakovosti pa je zelo podoben," pravi direktor Anže Pogačar, trener Gaber Glavič pa o kadru dodaja "Zaenkrat vidim, da smo zadeli, da imamo dober 'miks'. " Foto: www.alesfevzer.com

Proračun znižali za okoli sto tisoč evrov

Pri finančnem položaju je potrdil, da bo proračun kluba letos manjši za 100.000 evrov, tako da po podatkih direktorja kluba le še v Celju v ligi AHL delajo z manjšim proračunom. Med cilji je izpostavil čim boljše nastope v alpski ligi in rast ekipe med sezono, pa tudi DP, kjer je cilj železarjev vedno naslov državnega prvaka.

"Mladi ne morejo napredovati, če nimajo vzornikov"

"Rezultatsko in energetsko sem zadovoljen z ekipo. A moramo se zavedati, da mladi ne morejo napredovati, če nimajo vzornikov. Mladi si morajo igranje zaslužiti in to jim skušamo vcepiti. To je edina pot, da bodo nekega dne zrasli in presegli vzornike. Zaenkrat vidim, da smo zadeli, da imamo dober 'miks'. To je seveda proces, ti igralci se srečujejo s hokejem, s kakršnim se prej niso. Na koncu moramo narediti dobro povezavo med vsemi," pa je o pripravljenosti ekipe in sestavi dejal trener Gaber Glavič.

Pokal za osvojeno Alpsko ligo v lanski sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Popolnoma slovenska ekipa

V klubu so se odločili, da v prihajajoči sezoni ne bodo imeli tujcev, oprli se bodo samo na domače igralce, tudi povratnike v rdeče okolje. "Vrnili smo nazaj Slovence, ki poznajo okolje in so tu že bili. Je izziv biti uspešen v alpski ligi samo s Slovenci. Poskušali bomo sezono odigrati brez tujcev, kar pa se tiče Slovencev, pa žal nekateri finančno niso dosegljivi, drugi pa nimajo možnosti registracije," je o tem dejal Pogačar.

Gašper Glavič, Tadej Čimžar, ki se je vrnil na Jesenice, in Žan Jezovšek. Foto: www.alesfevzer.com

Kapetan: Hitro smo našli kemijo

"Upam, da med sezono ostane tako, kot je do zdaj. Videli smo, da smo iz tekme v tekmo rasli v pripravljalnem obdobju, hitro smo našli kemijo. Poznamo igralce, ki so se vrnili, priključili so se nam mladi in za zdaj vse dobro deluje," je kapetan Gašper Glavič dejal o novi sezoni in dodal: "Vemo, koliko večji proračun so imele ekipe, ki smo jih lani premagovali in izločili v končnici. Sploh jeseniški igralci imamo nekaj v sebi, da daš vse za ta dres."

"V vsaki ligi, kjer igraš, moraš imeti mentaliteto, da zmagaš. Mi se ne predajamo. Želimo ponoviti lanski uspeh in ga morda nadgraditi še s kakšno domačo lovoriko, želimo priti zelo blizu večnim tekmecem iz Ljubljane," pa je kapetan povzel cilje v sezoni.