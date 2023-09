Celjani mesec dni po poplavah dočakali razveseljivo novico

Avgustovske poplave so poškodovale več športnih objektov, med drugim celjsko drsališče v Mestnem parku, od koder so poročali o zaliti ledeni ploskvi ter močno poškodovanih in uničenih hokejski opremi v slačilnicah, pripomočkih za treninge in pohištvu v pisarnah.

Stanje pred dobrim mesecem:

Od ponedeljka na domačem ledu

Zaradi posledic poplav, predvsem poškodovane površine ploskve, so morale hokejske selekcije HK RST-Pellet Celje poiskati nove začasne domove. Trenirali so v Ljubljani, na Jesenicah, v Sisku, pa Mariboru ... A iskanja alternativ za treninge je zdaj konec, Celjani se bodo kaj kmalu lahko vrnili na domači led.

"Zelo smo veseli, da je uspelo. Sprva smo bili v negotovosti, ni se vedelo, kako huda je težava, potrebni so bili popravki na ploskvi, a zdaj se je stvari uredilo, tako da se je ledeno ploskev dalo kar hitro sanirati," je v pogovoru za Sportal dejal predsednik hokejskega kluba Vid Valenčak.

V torek ob 19. uri bodo Celjani v sklopu državnega prvenstva gostili Kranjčane. Foto: HK RST-Pellet Celje,

Sanacija še ni končana, prva domača članska tekma v torek

Čeprav sanacija v dvorani še ni končana, bodo oklepniki v Celju lahko trenirali že v ponedeljek.

"Vsega nam še ni uspelo sanirati, težava je ostala v slačilnicah, kjer je vse vlažno, saj se stvari ne da tako hitro posušiti. Sanacija bo tako povsem končana po koncu sezone," pravi Valenčak, vesel, da bodo lahko po urniku gostili prvo predvideno domačo člansko tekmo državnega prvenstva. V torek ob 19. uri se bodo pomerili s HK Triglav Kranj, vstop na tekmo pa bo prost.

Zadnji mesec jih je zagotovo še bolj povezal

Predsednik kluba Vid Valenčak verjame, da je zadnji mesec ekipo še bolj povezal. Foto: HK RST-Pellet CELJE Celjsko moštvo, ki se bo moralo znajti brez dolgoletnega člana Nejca Kastelica (konec kariere), bo prihodnji teden odprlo še novo poglavje v Alpski ligi.

Premierno srečanje v tem tekmovanju jih čaka 16. septembra na terenu branilca alpske lovorike HDD Sij Acroni Jesenice. Prvo domačo alpsko tekmo pa bodo odigrali 21. septembra proti Rittnu.

"Želimo si, da nas gledalci v čim večjem številu podprejo, da skupaj začnemo lepo novo hokejsko zgodbo v Celju," ob tem pravi Valenčak, prepričan, da so preizkusi zadnjega meseca še bolj povezali ekipo: "Fantje so se morali res veliko seliti, a po drugi strani jih je ta dogodek zagotovo povezal. Ob spoprijemanju z nekimi novimi težavami so morali stopiti še bolj skupaj. S tega vidika menim, da je ekipa še bolj povezana."