Uničujoče poplave , ki so prejšnji konec tedna opustošile velik del Slovenije, so pustile hude posledice tudi na športni infrastrukturi. Uničena so nogometna igrišča, velika gmotna škoda je na športnih objektih, nekatere športne prireditve so odpovedane, celjski hokejisti iščejo nov začasni dom za treninge, v Tacnu je stekla obsežna delovna akcija. Kako se bo na alarmantno stanje odzvalo pristojno ministrstvo?

Najhuje je na Koroškem, kjer so poplave terjale največji davek. Domačini seveda v teh dneh ne razmišljajo o poškodbah športne infrastrukture, ampak se posvečajo sanaciji svojih domov in gospodarskih objektov, obnova poškodovane športne infrastrukture bo prišla na vrsto pozneje. To je danes na posebni novinarski konferenci potrdil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Minister Matjaž Han je napovedal, da bo reševanje sanacije športne infrastrukture na vrsti pozneje. Foto: STA

"Na ministrstvu vsak dan dobivamo podatke o škodi na športnih objektih, ki so zastrašujoči, a se ta trenutek s tem ne ukvarjamo, saj moramo najprej omogočiti, da bodo ljudje imeli kje živeti in da bodo lahko hodili v službo. V naslednji fazi se bomo podali še v reševanje športa. Škode je na športnem delu veliko, danes smo se slišali tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ko bomo zaključili prvo fazo, se bomo začeli pogovarjati o tem, kako pomagati tudi športnim objektom. Ta trenutek je to v načrtu kasneje," je pojasnil minister Han.

Posledice poplav imajo izjemne razsežnosti, za zdaj jih športni delavci in organizatorji športnih prireditev rešujejo, kot vejo in znajo. Zaradi resnosti trenutnega položaja so danes denimo odpovedali priljubljeno tekaško prireditev K24 Ultra trail race, na katero je bilo prijavljenih 580 tekačev iz 20 držav in bi morala potekati prihodnji konec tedna, bržkone bo treba s koledarja umakniti še kaj.

Takole so danes odstranjevali posledice ujme v Tacnu. Foto: Boštjan Boh

Manjkal ni nihče

Poplave so razdejale tudi Kajakaški center v Tacnu, kjer je danes potekala velika delovna akcija. Kajakaška proga v Tacnu je po poplavah, ki so bile zadnje dni po Sloveniji, utrpela veliko škode. Medtem ko mnogi prostovoljci pomagajo ljudem, ki so se po poplavah znašli v stiski, so ljubitelji kajaka in kanuja na divjih vodah, med njimi so bili tudi domala vsi slovenski reprezentanti, organizirali delovno akcijo.

Ponedeljkova delovna akcija v Tacnu (foto: Boštjan Boh, Nina Jelenc)

Z lastnimi rokami in s pomočjo strojne mehanizacije jim je uspelo pospraviti velik del razdejanja. V kakšnem stanju je sama proga, še ne vedo, saj čakajo, da nivo reke Sava pade do te mere, da bodo lahko ocenili stanje.

Je pa že zdaj jasno, da je nastala velika škoda, potem ko je voda odnesla vso pomožno infrastrukturo in opremo, ki je bila spravljena v pomožnih objektih. V delovni akciji je bil med drugim zelo dejaven tudi kajakaš Peter Kauzer. Hrastničan nam je v krajšem pogovoru poudaril, da so v prvi vrsti ljudje, ki jih je prizadela poplava.

Peter Kauzer o razdejanju v Tacnu:

Drsališče v Celju ob koncu tedna pod vodo, večina opreme uničene ali močno poškodovane

Zelo hudo je tudi na Celjskem, kjer je Savinja povzročila hudo razdejanje. Neurje ni prizaneslo niti celjskemu drsališču v Mestnem parku, kjer med drugim domujejo tudi hokejisti HK RST-Pellet Celje.

Voda je zalila ledeno ploskev, uničila ali močno poškodovala večji del hokejske opreme v slačilnicah, pripomočke za treninge, pohištvo v pisarnah … V klubu so že ob koncu tedna zagnali obširno čistilno akcijo, škoda še ni povsem znana, zdaj čakajo še oceno o poškodbah na ploskvi. "Če niso prevelike, bi lahko v desetih dneh dočakali led, v nasprotnem primeru bi bila lahko otežena sezona," je za Sportal dejal predsednik HK RST-Pellet Celje Vid Valenčak in opisal posledice ujme v dvorani.

Takole so v Celju odstranjevali posledice razdejanja:

"Voda je zalila drsališče do nekje enega metra višine." Foto: Facebook ZPO Celje doo "Voda je zalila drsališče do nekje enega metra višine. Glede same ploskve še čakamo na informacijo, kako močno je vse skupaj poškodovano. Vsi upamo, da ni preveč. Če ni prišlo do kakšne večje okvare, razpok v betonu, potem lahko nekje v desetih dneh pričakujemo led. Če pa bodo tu večje težave, potem je lahko težka celo sezona. Vsi seveda upamo, da poškodbe niso tako hude. Nastala je ogromna škoda predvsem v slačilnicah, na opremi igralcev, ki je bila v njih, pa tudi na pripomočkih za treninge. Ko je voda zalila slačilnice, je klopi dvignila in jih nosila naokoli, tako da so oprema, dresi, drsalke, čelade, rokavice popadali v vodo. 90 odstotkov je uničenega oziroma zelo poškodovanega. Ocenjujem, da je zagotovo nastalo nekje za 40 tisoč evrov škode," je zgodaj popoldne dejal predsednik in dodal, da imajo dovolj pridnih rok, ki pomagajo pri čiščenju: "Na pomoč so priskočili igralci, družine, starši otrok, tako da, kar se tega tiče, ni težav."

Stanje po neurju:

Na treninge v Ljubljano in še kam

Priprave članske zasedbe na vstop v višjo igralno raven, v Alpsko ligo, so in še nekaj časa bodo, razumljivo, okrnjene.

V Celju upajo, da ploskev ni premočno poškodovana, kar bi pomenilo, da bi v približno desetih dneh lahko dočakali led. Vsaj do takrat bodo morali ledne treninge opravljati drugje. Foto: HK RST-Pellet Celje,

"Trenutno izgubljamo pripravljalno obdobje, a smo, kjer smo, a lahko bi bilo še huje. Priprave bodo okrnjene. Zdaj bomo prisiljeni potovati in iskati možnosti za trening po drugih dvoranah v Sloveniji. To bomo izkoristili, seveda pa treningov ne bo v enakem obsegu. Težava je še oprema, saj ne vemo, koliko jo bomo sploh lahko na hitro nabrali," dodaja Valenčak in pošilja zahvalo v Ljubljano. "Olimpija nam je ponudila pomoč, za kar se ji zahvaljujemo. Ravno danes usklajujemo, kdaj bi lahko tam izvedli kakšen trening."

Razdejanje na številnih nogometnih igriščih

Poplave so pravo razdejanje pustile tudi na nogometnih igriščih v Medvodah (oglejte si spodnji videoposnetek), na Prevaljah, v Škofji Loki in Celju, kjer so se odločili, da bodo izkupiček od prodaje vstopnic za ogled prvega dvoboja 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med NK Celje-Neman Grodno, ki bo 10. 8. ob 20.00 v Stožicah, namenili družinam, ki so bile prizadete v nedavnih poplavah.

Stopimo skupaj - za dobrodelnost gre!🫶



Celoten izkupiček od prodaje kart na tekmi NK Celje-Neman Grodno bo namenjen družinam, ki so bile prizadete v nedavnih poplavah.



Vstopnice za tekmo so na voljo na: https://t.co/g4ZU6EIdB3 pic.twitter.com/Va3KuUDlRb — NK Celje (@NKCelje) August 7, 2023

Posledice poplav na nogometnem igrišču v Medvodah (video: Jaka Lopatič)

Poplave niso prizanesle niti kolesarskemu društvu Pogi team v Tacnu, ki jim je zalilo klubske prostore, Strelskemu društvu Trzin, košarkarskemu projektu Baller 2023 v Mengšu in tudi ne Smučarsko-skakalnemu klubu Mengeš, kjer so ostali brez vsega.

Ob poplavah je pomagalo veliko športnikov. Državni prvak v odbojki na mivki in član ACH Volley Klemen Šen, ki je že lani kot gasilec pomagal ob požaru na Krasu, je znova oblekel gasilsko uniformo in ponudil pomoč ljudem v stiski.

