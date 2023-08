Surova moč Kamniške Bistrice: vse, kar ni bilo vzidano v tla, je odnesla voda #foto #video

Po treh dneh nočne more je nad Slovenijo posijalo sonce. Pot nas je vodila v Kamnik, kjer so razmere trenutno stabilne, surova moč Kamniške Bistrice pa je kljub nadčloveškemu trudu domačinov, prostovoljcev in pristojnih služb vidna na vsakem koraku. O tem pričajo kupi odpadnega materiala, podrt most v kraju Godič, pa tudi zasuti avtomobili, podrta drevesa in razpadajoče ceste oziroma tisto, kar je ostalo od njih.

Še vedno so tri doline Kamniške Bistrice, dolina Črne in dolina Bistričice prevozne le za intervencijske službe, ki prebivalce, ki jih niso evakuirali, oskrbujejo s hrano in vodo. Vsi, ki so jih evakuirali, pa si bodo lahko danes po besedah vodje intervencije in člana CZ Jožeta Oblaka ogledali, kaj je preostalo od njihovih domov.

Ljudje, ki jih srečamo na poti, čistijo hiše in poskušajo izbrisati sledi zadnjih nekaj dni. Pripovedujejo, kako grozljivo je bilo v noči na petek, ko je v hiše v kraju Godič najprej vdrla voda, pol ure kasneje pa so že bežali iz domov, saj se je s hriba nad njimi sprožil plaz.

Foto: Ana Kovač Le nekaj metrov stran pa je Kamniška Bistrica odnesla most. Pretresljivi posnetek, ko je voznik za las ušel smrti, si je ogledala skoraj vsa Slovenija. Od mostu, ki povezuje Godič in Zgornje Stanje, pa je ostalo le to, kar vidite na spodnjih fotografijah.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Vse, kar ni bilo vzidano v tla, je splavalo po vodi. Povsem uničeni so prostori Gorske reševalne službe Kamnik, kamor so se preselili pred slabim letom dni. Nastalo je za okoli milijon evrov škode, pojasnjuje predsednik Gorske reševalne službe Kamnik Jernej Lanišek.

Foto: Ana Kovač

Govorili smo tudi z gasilci. Ko se je vse skupaj začelo, priznavajo, je vladal kaos. Tudi sami so morali premisliti, kam bodo v tistem trenutku šli in komu bodo pomagali, saj so morali v prvi vrsti poskrbeti za svojo varnost. Gasilci niso opravljali le intervencij, ampak so tudi ljudem nudili podporo v najtežjih trenutkih.

Kamniška Bistrica je popolnoma uničila avtomobile, parkirane v bližini prostorov GRS Kamnik. Nihče ne ve, kdo so lastniki avtomobilov tujih registrskih tablic, nam je povedal lastnik bližnjega zemljišča. Foto: Ana Kovač

Kot pojasnjuje vodja intervencije Jože Oblak, trenutno prehajajo iz sistema intervencije v sistem sanacije. Intervencijske službe z današnjim oziroma jutrišnjim dnem predajajo delo in naloge sistemu občinske uprave in strokovnim službam, ki bodo izvajali nadaljnje sanacije.

Foto: Ana Kovač