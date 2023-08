Seznam gasilskih društev in zvez, ki jim lahko pomagate finančno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasilci iz različnih gasilskih društev so na delu že od četrtka. Foto: PGD Mengeš

Na terenu že od četrtka delujejo različna gasilska društva, katerih kontaktne podatke in podatke njihovih TRR-računov lahko najdete v spodnji tabeli in jim pri njihovem delovanju pomagate tudi finančno. Za pomoč prizadetim so se že v preteklih dneh aktivirale nevladne organizacije. Danes naj bi zaživela tudi posebna aplikacija, kjer se bodo zbirale informacije o pomoči, ki jo lahko ponudite.

Škoda po ujmi, ki je Slovenijo prizadela s poplavami in plazovi ter povzročila največjo škodo v naravnih nesrečah v zgodovini samostojne Slovenije, bo najverjetneje presegla 500 milijonov evrov.

V preteklih dneh so se aktivirale že nekatere nevladne organizacije

Rdeči križ Slovenije, Slovenska karitas, humanitarno društvo ADRA Slovenija in Zveza prijateljev mladine Slovenije želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela letošnja neurja. Organizacije so v preteklih dneh že odprle posebne račune, na katerih bodo zbirale sredstva. Prispevati pa je mogoče tudi s SMS-sporočilom na številko 1919.

Z aktivacijo državnega načrta za poplave je aktiviran tudi Rdeči križ Slovenije (RKS) z območnimi združenji, bolničarji, nastanitvenimi enotami in stacionarijem, so sporočili iz organizacije.

Tisti, ki želijo pomagati prizadetemu prebivalstvu pri sanaciji škode po neurjih in poplavah, lahko to storijo s SMS-sporočilom s ključno besedo UJMA5 oziroma UJMA10, ki ga pošljejo na številko 1919 ter tako darujejo pet oziroma deset evrov. Sredstva za pomoč je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun SI56 0310 0123 4567 891 s sklicem 00 96875 in namenom Ujma 2023. BIC banke je SKBASI2X, koda namena CHAR, njihov naslov pa Mirje 19, Ljubljana.