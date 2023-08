Stopili bodo skupaj: "Lahko rečem, da je vse skupaj katastrofalno"

V zadnjih dneh smo širom Slovenije videli, kakšno razdejanje so pustile poplave. Med temi objekti je tudi tacenska proga, ki je neprepoznavna. S Kajakaške zveze Slovenije so sporočili, da bi bila lahko milijonska škoda. Zaradi hudega razdejanja so se odločili, da v ponedeljek organizirajo delovno akcijo, ki se je bo brez dvoma udeležil tudi Benjamin Savšek. Aktualni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah bo tudi zavihal rokave in pomagal očistiti breg tacenske proge. Progo, ki je njegova domača in ob kateri je praktično odraščal. Šestintridesetletni slovenski kanuist je ob vsem tem, kar se je v zadnjih dneh dogajalo v Sloveniji, težko zbiral besede.

Benjamin Savšek ob tacenski progi, ko je bila ta še nepoškodovana. Foto: Bojan Puhek

Kako ste vi videli zadnje poplave in razdejanje tacenske proge?

Srce se mi para, ko gledam, kaj vse so naredile poplave in kakšno škodo so pustile za sabo. S tem ne mislim samo tacenske proge, ampak imam v mislih predvsem ljudi, ki so utrpeli škodo. Z eno besedo lahko rečem, da je vse skupaj katastrofalno.

Vesel sem, da se bo v ponedeljek zbralo toliko ljudi in da bodo pomagali pri sanaciji naše proge. Tudi klub nam je zalilo do polovice spodnjega nadstropja. Dela bo veliko. Ravno tako pa sem zelo vesel, da je župan ponudil pomoč pri sanaciji celega objekta. Ob tem bi rad vseeno poudaril, da so v prvi vrsti ljudje, ki so v njihovih domovih utrpeli veliko škode.

Benjamin Savšek je svoje prve veslaške korake naredil prav v Tacnu, kjer je tudi njegov klub. Foto: Nina Jelenc Odraščali ste ob tacenski progi, kaj vam sicer pomeni ta proga?

Seveda imam veliko lepih spominov. Težko mi je. Ravno tako mi je hudo zaradi našega kluba. Vprašanje je, do katere mere bomo lahko sanirali vse skupaj. Želim si, da bi imeli tudi mlajši športniki še naprej dobre pogoje. Mislim, da so že trenerji opravili veliko dela in so prve naplavine že očistili. Poskušajo rešiti, kar se da.

Trenutno ste na morju, se vračate domov?

V načrtu imam, da se vrnem domov in začnem trenirati za sezono, ki jo imamo pred sabo. A v ponedeljek se bom zagotovo udeležil delovne akcije, da poskušamo počistiti glavne stvari. Želim pomagati in treba bo zavihati rokave. Zdaj moramo stopiti skupaj in pospravimo vse razdejanje.

Razdejanje ob tacenski progi Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Ali boste v bližnji prihodnosti lahko sploh trenirali na tacenski progi?

Zdaj moramo počakati, da Sava pada do te mere, da bomo sploh videli, kaj je ostalo od kajakaškega poligona oziroma od same struge. Moramo vedeti, da je to edina proga v Sloveniji, ki je imela dobre pogoje za treninge in na kateri so bila organizirana največja tekmovanja.

Ste že razmišljali, kaj boste naredili, če ne boste mogli trenirati?

Ta teden bomo poskušali trenirati doma, če nam bo uspelo vzpostaviti osnovne pogoje. Sicer gremo čez teden dni v Pariz, a to smo imeli v načrtu že pred tem.

Benjamin Savšek je lani poleg Andraža Vehovarja in Petra Kauzerja ob tacenski progi dobil svoje drevo, ki ga je sam posadil. Danes ga verjetno ni več. Foto: Nina Jelenc

Kakšni so sicer vaši tekmovalni načrti za to sezono?

Čaka nas še drugi del sezone, in sicer dve tekmi svetovnega pokala in svetovno prvenstvo. Želim si čim boljšega skupnega seštevka v svetovnem pokalu in dobrega rezultata na SP. Pravzaprav nas čakajo še najbolj pomembne tekme. Poskusil se bom čim bolje pripraviti in tekmovati. Tako, kot sem si zastavil.

