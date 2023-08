Po šoku prosijo za pomoč pri delovni akciji

Kajakaško progo v Tacnu so zadnje poplave skorajda zradirale z zemljo. Izgubili so pomožne objekte in vso opremo, ki so jo hranili vanje. Praktično so ostali brez vsega. "Vse je šlo, vse," nam je v petek po telefonskem pogovoru obupano razlagal Jakob Marušič s Kajakaške zveze Slovenije.

Na končno oceno škode bo treba počakati, se pa bojijo, da bo škoda milijonska, saj ni uničilo samo vse spremljevalne infrastrukture, tehnične in reprezentančne opreme, temveč bodo posledice vidne tudi na sami tekmovalni progi, ki je bila delno renovirana nedolgo tega.

V ponedeljek vabijo ljubitelje kajakaštva na delovno akcijo

Visok vodostaj reke je za seboj pustil veliko razdejanje, zato so se pri kajakaški krovni organizaciji odločili, da bodo takoj začeli z deli oziroma s pospravljanjem vsega materiala, ki ga je reka Sava nanesla na breg.

Zato v ponedeljek, 7. avgusta, ob 16. uri, vabijo vse prijatelje in ljubitelje kajakaštva na delovno akcijo in odpravljanje posledic v Kajakaškem centru Tacen.

Foto: Kajakaška zveza Slovenija

Proga, na kateri se je kalil tudi olimpijski prvak

Na tacenski progi so skozi vsa leta trenirali praktično vsi najboljši slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah. S to progo pa je še posebej povezan Benjamin Savšek, aktualni olimpijski prvak v kanuju na divjih vodah. Ljubljanski kanuist je na tej progi treniral od samega začetka in je še danes njegov glavni poligon za treniranje.

Foto: Bojan Puhek

Tacensko progo si je že v soboto ogledal Zoran Janković, župan Ljubljane. Ta je prek družbenih omrežij sporočil: "Kajakaški center v Tacnu … Sava ga je odnesla, ampak zgrajen bo nov, za naše najboljše veslače."

S temi besedami je ljubljanski župan marsikomu vliv upanje, da se bodo tudi v prihodnje lahko na tacenskih brzicah kalili novi kajakaši in kanuisti, kot sta Peter Kauzer in Benjamin Savšek, dobitnika olimpijskih medalj.

