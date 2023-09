Slovenski hokejski branilec Maks Selan se po skoraj desetletju in pol vrača na Jesenice, kjer je zadnjič igral v sezoni 2008/09. "Z Maksom smo dobili izkušnje, moč in dober strel z razdalje. Pričakujem, da bo dober mentor v ekipi mladim branilcem," je o 34-letnem novincu v ekipi dejal trener Gaber Glavič.

Jeseniška ekipa je pred uradnim začetkom nove sezone močnejša za branilca Maka Selana, ki se med železarje vrača po 14 sezonah.

"Kar nekaj časa je od tega, ko sem nazadnje igral doma. Občutki so dobri, železarski dres pa je nekaj, kar v slovenskem ekipnem športu pomeni ogromno, zato verjamem, da ga bomo vsi člani ekipe v novi sezoni nosili s ponosom," je za uradno spletno stran Jesenic dejal otrok blejske hokejske šole, ki je v zadnji sezoni igral za Hannover Indians v tretji nemški ligi.

"S svojimi izkušnjami pomagati tako na ledu kot tudi ob njem"

Selan bo v jeseniški zasedbi, ki bo branila naslov alpskega prvaka, najstarejši. "To potem pomeni, da smo zelo mlada ekipa. Ne bi rekel, da je to zame nova vloga. Je pa res, da še nikjer nisem bil najstarejši igralec. Z veseljem bom pomagal vsem soigralcem, ne samo najmlajšim. Upam pa, da bom s svojimi izkušnjami pomagal tako na ledu kot tudi ob njem," pravi 34-letni nekdanji slovenski reprezentant, ki upa na dobro kemijo v ekipi.

"Moja pričakovanja so, da se s soigralci odlično razumemo in da smo najboljši, kot smo lahko. Mislim, da če je v ekipi kemija dobra in smo prijatelji, ki se medsebojno spoštujejo, si pomagajo, potem lahko dosežemo zastavljene cilje. Dolgoročne cilje imamo verjetno vsi enake, vendar je treba biti osredotočen na vsako tekmo posebej in na njej poskušati zmagati. Tako bo na koncu rezultat pozitiven in zastavljeni cilji uresničeni."