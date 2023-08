Hokejska solidarnost: mlade Celjane pregnale poplave, sprejeli so jih na Jesenicah

Po grozovitih poplavah, ki so prejšnji konec tedna opustošile dobršen del Slovenije, se v številnih krajih trenutno ukvarjajo z življenjsko veliko pomembnejšimi stvarmi, kot je šport, se pa tudi v tem kaže izjemna solidarnost. Tako so mladi hokejisti Celja, ki jim je Savinja odplaknila domala vso opremo in zalila dvorano, zavetje našli na Jesenicah, njihovim starejšim kolegom, ki se pripravljajo na prvi nastop v Alpski ligi, pa je na pomoč priskočila Hokejska zveza Slovenije.

Hokejska zveza Slovenije je za pomoč celjskim hokejistom že zaprosila vodstvi Alpske hokejske lige ter Olimpijskega komiteja Slovenije, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, ki je v nenehnem stiku vodstvom hokejskega kluba RST-Pellet Celje vse od petkove vodne kataklizme.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je zagotovil, da bo zveza celjskim hokejistom pomagala nadomestiti hokejsko opremo, ko bodo v klubu opravili pregled uničene opreme in bodo znane konkretne potrebe.

V ponedeljek so nam v klubu povedali, da še čakajo oceno o poškodbah na ploskvi. Če poškodbe niso prevelike, bi lahko v desetih dneh dočakali led, v nasprotnem primeru bi se stvari lahko zavlekle, je dejal predsednik HK RST-Pellet Celje Vid Valenčak.

Ostajajo pozitivni in polni elana

"Stanje je daleč od rožnatega, a ostajamo pozitivni in polni elana, da našo dvorano vrnemo v dejansko boljše stanje, kot je bila. Žal je ogromno opreme uničene, premočene, blatne, saj je bila voda v članski garderobi višje od kolen. Garderoba tehničnega vodje je bila prav tako v celoti v vodi in je tako uničila vse pohištvo, zalila vse drese, hlače, nogavice …" so prek družbenih omrežij o stanju poročali iz celjskega kluba.

"Na tem mestu se posebej zahvaljujemo našim fantom, hokejistom in njihovim boljšim polovicam, ki so cel vikend garali v garderobah, pisarnah in na ploskvi. Od odstranjevanja blata, vode, pohištva, do pranja stvari, kolikor jih je ostalo v solidnem stanju, do čiščenja garderobe, da lahko zgleda vsaj približno tako, kot je izgledala pred katastrofo," so še sporočili iz Knežjega mesta.

Mladi zatočišče našli na Jesenicah

Članska ekipa celjskega kluba se sicer pripravlja na sezono, v kateri bo zaigrala v Alpski ligi, medtem pa je njihova mlajša selekcija hokejistov do 15 let zatočišče našla na Jesenicah. Tam bodo mladi Celjani trenirali vse do petka, prebivajo pa v Radovljici in se na treninge v Podmežaklo vsak dan vozijo z vlakom. Brezplačno, saj prevoze celjskih mladih upov sponzorirajo Slovenske železnice.

