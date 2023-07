Na HZS spregovorili o iskanju novega selektorja

Kopitar si je po prejšnji sezoni, ko se Sloveniji ni uspelo obdržati med elitno na SP v Rigi, vzel čas za razmislek o tem, ali bo še ostal na tem mestu. Prejšnji teden se je po sestanku s Kontrecem odločil, da dosedanjega dela ne bo več opravljal, tako da bodo morali pri HZS najti novega prvega moža stroke za moško člansko reprezentanco.

"Želim si človeka, ki se bo veliko ukvarjal z mladimi, ki bo imel voljo, željo in sposobnosti za to. Vedeti moramo, da to ne bo reprezentanca, kot je bila doslej. Treba se bo ukvarjati z mlajšimi. Zakaj ne bi bili to že 18-letniki? Upam, da bomo čez nekaj let pripeljali reprezentanco spet na neko raven," je danes na neformalnem druženju s sedmo silo v dvorani Tivoli dejal Kontrec.

"Kandidatov je kar nekaj. Jaz vem, kdo bi bil najbolj primeren. A nekako sem računal, da bo Matjaž ostal še eno leto, obljubil sem mu, da se prej ne bom dogovarjal z nikomer," je o dosedanjem poteku pogovorov dejal Kontrec in pojasnil, kako si zamišlja prihodnje delo selektorja.

Matjaž Kopitar se je poslovil od mesta selektorja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"To bo skupina več trenerjev, ki bo vodena s selektorskim mestom. Selektor bi moral hoditi na SP 'dvajsetice' in biti precej bolj prisoten v klubih. Matjaž bi bil sposoben, a ne vem, če ima še dovolj energije za vse to." Kontrec je poudaril, da Slovenijo v naslednjih letih čaka neizogibna menjava generacij. Zato bi po njegovem mnenju bodoči selektor moral imeti uvid v mlajše selekcije in spremljati tudi že 16-letnike.

Dodal je, da ne izključuje selektorja iz tujine, a je bolj naklonjen domačemu strokovnjaku, ki pozna slovenski hokej in se ne bi obremenjeval na primer s tem, da ima celotna država samo sedem drsališč.

"Smo zanimivi za tuje trenerje, ki nimajo službe. A mislim, da mora biti selektor trener, ki pozna slovenski ustroj, in ne takšen, ki bi se tu šele učil. Tujca bi bilo res lažje postaviti, večji izziv pa bo zdaj, ker moraš poznati delovanje slovenskega hokeja in to, kako klubi delujejo. Želim, da bo to dolgoročna zgodba."

O datumskem časovnem načrtu še ni želel govoriti, želja pa je, da bi prazno mesto zapolnili kar najhitreje.

