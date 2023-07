Iz Ljubljane prihaja na Jesenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Us bo po dveh sezonah igranja v Ljubljani spet zasedel mesto med vratnicama Jesenic. Kot so sporočili iz tabora železarjev, ima 27-letnik izkušnje z igranjem v alpski ligi in je bil v obdobju igranja v tej ligi tudi eden izmed najboljših vratarjev.