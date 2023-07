Znan začetek nove sezone IceHL, Olimpija začenja doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo hokejske lige IceHL je objavilo spored rednega dela za prihajajočo sezono, ki se bo začela v petek, 15. septembra. Tudi v novem tekmovalnem obdobju bo v ligi sodelovalo istih 13 moštev kot v zadnji: osem avstrijskih (Black Wings Linz, EC Salzburg, EC KAC, Graz 99ers, Innsbruck, Pioneers Vorarlberg, Vienna Capitals, Villacher SV); trije italijanski (Asiago, HC Bolzano in Val Pusteria) ter po en slovenski (HK SŽ Olimpija) in madžarski (Hydro Fehérvár AV19).

Redni del, v katerem vsak z vsakim odigra po štiri tekme, dve doma in dve v gosteh, se bo končal 23. februarja. Najboljših šest moštev se po koncu rednega dela neposredno uvrsti v četrtfinale. Ekipe, ki po rednem delu zasedajo mesta med 7. in 10., se v dodatnih bojih na dve zmagi pomerijo za preostali četrtfinalni vstopnici, za klube, ki bodo redni del končali na mestih med 11. in 13., pa bo sezone konec.

V končnici bodo v vseh krogih - četrtfinale, polfinale, finale - igrali po sistemu na štiri zmage.

Foto: HK Olimpija/Domen Jančič

Olimpija bo sezono odprla v Tivoliju proti Linzu

Edini slovenski kolektiv HK SŽ Olimpija, ki se mu v zadnji sezoni ni uspelo uvrstiti v končnico, bo sezono odprl doma. V petek, 15. septembra, bo v Tivoliju gostil Linz. Ljubljančani bodo tekme med tednom )ob torkih in petkih bodo občasno tudi ob sredah) še naprej igrali ob 19.15, obračune med vikendom pa pol ure pozneje, kot je bilo v navadi, in sicer ob 18. uri.

V prvem krogu bo zanimivo na Solnograškem, kjer bodo aktualni prvaki gostili Celovčane, Gradec bo pričakal Dunaj, Innsbruck bo palice prekrižal z Bolzanom, Asiago s Fehervarjem, Pustertal pa s Pioneers Vorarlberg. Beljačani bodo prvi igralni dan sezone prosti, uvodno tekmo bodo odigrali 17. septembra v Linzu.