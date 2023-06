V Tivoliju tudi mladi Hrvat

Vito Idžan je hokejsko pot začel v zagrebški KHL Mladost, nadaljeval pri HK Slavija Jr., se preselil na Švedsko v Nyköping, zadnji dve sezoni pa igral na Češkem, v mladinski ekipi HK Mountfield (U20).

"Za HK SŽ Olimpija sem se odločil, ker gre za velik klub. Želim si, da bi našel svoje mesto v ekipi. Moji športni cilji so usmerjeni v igranje profesionalnega hokeja in Olimpija mi to omogoča. Se že veselim tega velikega izziva," je v klubski mikrofon dejal 20-letni napadalec.

Na 33 tekmah lanskega tekmovalnega obdobja je v mladinski češki ligi za HK Mountfield U20 odigral 33 tekem, v statistiko pa vpisal štiri gole in tri asistence. Tri tekme je odigral še v tretji češki ligi, sicer pa je standardni član mlade hrvaške reprezentance do 20 let. S to je v pretekli sezoni osvojil zlato na svetovnem prvenstvu divizije II, skupine A, in bil izbran za najboljšega igralca ekipe.

Direktor kluba Anže Ulčar ga je opisal kot "tip osebe in igralca, ki ga želimo imeti med mladimi, ki se borijo za mesto v ekipi. Je discipliniran in odgovoren v igri, močan, pripravljen je garati in se dokazovati".

Olimpija bo skupinske priprave začela konec julija, prvo pripravljalno tekmo pa odigrala 14. avgusta, ko bodo v Tivoliju gostovali hokejisti univerze Yale.