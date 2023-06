HZS zahteva odškodnino od IIHF, o selektorju pa še nič dokončnega

Pri financah so predstavili številke, ki jih je obravnaval in potrdil tudi nadzorni odbor HZS: prihodki v lanskem letu so znašali približno 1,5 milijona evrov, neto dobiček je znašal 44.000 evrov, negativni društveni sklad (oziroma stari dolgovi) pa zdaj znašajo še 527.000 evrov.

S financami je povezana tudi možnost pridobivanja sredstev resornega ministrstva za gradnjo športnih objektov; HZS bo pripravila ponudbo za občine, ki bi jih zanimala postavitev montažnih hokejskih dvoran. Kot so poudarili na skupščini, je namreč hokej na tem področju infrastrukturno najbolj podhranjen šport v Sloveniji.

Od IIHF zahtevajo odškodnino

Sprejeli so tudi rebalans proračuna za letos in potrdili finančni načrt za leto 2024. Ta predvideva približno 210.000 evrov pozitivnega rezultata. Rakovec pa je še poudaril, da bodo pri HZS na Mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani podali pritožbo glede odškodnine, ki jo zahtevajo od krovne zveze IIHF zaradi odločitve o nastopajočih na lanskem svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Pri HZS namreč menijo, da so bili oškodovani zaradi nesodelovanja Avstrije in Francije in so zato izgubili del načrtovanih sredstev pri prodaji vstopnic.

"Zdaj smo zagrozili s Casom in bomo videli, kaj bo"

"Spet ena hitra skupščina. To je rezultat tega, da pisarna odlično sodeluje z vsemi klubi, da delamo transparentno, tudi kar se tiče reprezentanc. Kar pa se tiče finančnega dela: mi bi lahko imeli dolgove že poravnane, a potem slovenskega hokeja ne bi bilo na ravni, kjer je. Smo ena redkih zvez, ki financira klube. Vedno skušamo gledati na to, da je slovenski hokej nad vodo. Plačujemo vse sproti, upam, da bomo uspešni pri tej tožbi oziroma dopisu. Prejšnji trije so bili malo bolj miroljubni, zdaj smo zagrozili s Casom in bomo videli, kaj bo," je ob robu skupščine v pogovoru s sedmo silo dejal Matjaž Rakovec.

"Mislim, da bi bilo pošteno, glede na to, da so Švicarji dobili odškodnino, Riga pa je dobila cel turnir po odpovedi Belorusije in potem za nagrado še eno SP. Nam teh 300.000 res ogromno pomeni, za IIHF pa v primerjavi s 40 milijoni proračuna to ni velik znesek," je o tej temi še dodal predsednik zveze.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je pojasnil dogajanje glede selektorjev oziroma trenerjev reprezentanc vseh starostnih kategorij. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je s selektorji?

Po skupščini pa je tudi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec pojasnil dogajanje glede selektorjev oziroma trenerjev reprezentanc vseh starostnih kategorij. Pri članski za zdaj še ni odgovora, ali jo bo še vodil dosedanji selektor Matjaž Kopitar. Je pa Kontrec pojasnil, da se je z njim sestal, odločitev o tem, ali bo ostal na tem mestu, pa naj bi bila znana v treh tednih. Z drugimi morebitnimi kandidati za to mesto se za zdaj še ni pogovarjal.

"S selektorjem sva se dobila in se kar nekaj časa pogovarjala. Za nas je sicer prvi trener, ki ga moramo najti, trener dvajsetice. Seveda podobno velja tudi za trenerja članske reprezentance, a v tem trenutku sva se pogovarjala samo o možnostih," je pojasnil Kontrec, ki je poudaril, da naslednje leto Slovenijo čakajo tudi olimpijske kvalifikacije in da bodo tudi temu prilagodili izbiro oziroma morebitno nadaljevanje dela s sedanjim selektorjem.

"Ni še odločitve, da Matjaž Kopitar to ne bi bil. Lahko pa se to tudi zgodi in bomo iskali rešitve za naprej. Razočaranje po SP je še vedno prisotno. A ne moremo čakati v nedogled, nekje v roku treh tednov bo že znano. Obljubil pa sem, da se, dokler se ne usedeva, ne bom pogovarjal z nikomer. Zdaj je na njem, da premisli in mi pove, kako naprej," je še dodal Kontrec.

