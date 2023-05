Znano je, kje se bodo Slovenci poskušali vrniti med elito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF), ki ob robu svetovnega prvenstva elitne divizije pravkar poteka na Finskem, so bile sprejete tudi odločitve o gostiteljstvih svetovnih prvenstev v prihodnji sezoni.

Slovenska moška članska reprezentanca bo ponovno uvrstitev med svetovno hokejsko elito napadala na prvenstvu Divizije I-A, ki bo od 28. aprila do 4. maja 2024 potekalo v Bolzanu v Italiji. Naši risi bodo merili moči z reprezentancami Italije, Japonske, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

Slovenska ženska članska reprezentanca pa bo svoje moči preizkušala na svetovnem prvenstvu Divizije I-B, ki bo od 31. marca do 6. aprila 2024 potekalo v Rigi (Latvija). Naše risinje bodo svoje moči merile z izbranimi vrstami Italije, Latvije, Poljske, Velike Britanije ter zadnjeuvrščene reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu Divizije I-A, ki je bilo preloženo zaradi ponovnega izbruha koronavirusa na Kitajskem in tako odigrano od 20. do 26. avgusta letos v kitajskem Šenženu.

