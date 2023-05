Zdaj gre zares: zvečer poslastica s ponovitvijo zadnjih treh finalov

Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Tampereju in Rigi se za osem reprezentanc začenja zares, na sporedu so četrtfinalni obračuni. Ob 15.20 se bodo neporaženi Američani za polfinale pomerili s Čehi, Švicarji pa z Nemci. Zvečer sledi ponovitev zadnjih treh finalov svetovnega prvenstva med branilci naslova Finci in Kanadčani, gostitelje Latvijce pa čaka bitka s Švedi.

Na svetovnem hokejskem prvenstvu se začenjajo izločilni boji. Četrtfinali bodo potekali v Tampereju in Rigi, boji od polfinala naprej pa le v Tamepreju.

Ta bo popoldne priča obračunu med edino neporaženo reprezentanco predtekmovanja ZDA in bronasto z zadnjega svetovnega prvenstva Češko. Ta je predtekmovanje končala s štirimi zmagami in tremi porazi na četrtem mestu svoje skupine. Ekipi bosta palice prekrižali v Tampereju.

Edina neporažena reprezentanca predtekmovanja ZDA se bo za polfinale pomerila s Češko. Foto: Guliverimage

V Rigi se bosta ob 15.20 pomerili prvouvrščena reprezentanca skupine B Švica in četrtouvrščena iz skupine A Nemčija. Švicarji so v predtekmovanju navdušili, premagali prvih šest nasprotnikov, na zadnji tekmi predtekmovanja pa spočili nekatere nosilce igre in v podaljšku izgubili proti Latviji. Nemci so prvenstvo začeli s tremi zahtevnimi tekmami in tremi porazi za en gol, nadaljevali pa s štirimi zmagami, kar je bilo dovolj za četrtfinale.

V četrtfinalu se bodo pomerili finalisti zadnjih treh prvenstev Finci in Kanadčani. Foto: Guliverimage

Za enega od lanskih finalistov se bo SP končalo

Zvečer bodo na delu oboji gostitelji. Poslastica se obeta v Tampereju, kjer bodo gledalci priča ponovitvi lanskega finala med Finci in Kanadčani. Reprezentanci se nista srečali le v zadnjem finalu, pač pa kar v zadnjih treh finalih. Obe reprezentanci sta v predtekmovanju petkrat zmagali in dvakrat izgubili. Lani so se naslova svetovnih prvakov veselili Finci. Se bodo letos prebili v boje za odličja ali bodo tam igrali Kanadčani?

Latvijci bodo izzvali Švede. Foto: Guliver Image

V Rigi se bodo zvečer Latvijci, ki so zadnji dan predtekmovanja trepetali za četrtfinale, na koncu pa zasedli tretje mesto skupine, pomerili s Švedi. Ti so v Tampereju zasedli drugo mesto, po hudem boju so v bitki za prvo mesto skupine po podaljšku izgubili proti Američanom.