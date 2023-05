ZDA neporažene, zadnja četrtfinalista Nemčija in Latvija

Zadnja dva četrtfinalista hokejskega svetovnega prvenstva 2023 sta Nemčija in Latvija. Nemcem je uspelo v skupini A po zmagi nad Francozi s 5:0. Slovaki pa so v skupini B s 4:1 premagali Norvežane in s tem spravili v neprijeten položaj gostitelje Latvijce. Proti Švici, ki ni igrala v polni postavi, saj je spočila več nosilcev igre, so morali osvojiti vsaj točko. Pa so osvojili celo vse tri, po podaljšku so zmagali s 4:3. V skupini A so Američani v podaljšku premagali Švede s 4:3, kot edini na turnirju ostali neporaženi in osvojili prvo mesto mesto.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 12. dan Torek, 23. maj Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine je izpadla razred nižje.

V Rigi in Tampereju se je končal predtekmovalni del svetovnega prvenstva, po katerem so se po štiri najboljše ekipe iz obeh predtekmovalnih skupin uvrstile v četrtfinale, zadnji iz obeh skupin – Slovenija in Madžarska – pa izpadeta v nižji rang tekmovanja za leto 2024.

SP v hokeju, četrtfinalni pari:



Četrtek, 25. maj:

ZDA - Češka

Švedska - Latvija

Finska - Kanada

Nemčija - Švica

Nemci v četrtfinale

Prav veliko neznank o četrtfinalistih ni bilo več. V skupini A na Finskem je zadnjo četrtfinalno vstopnico ujela Nemčija. Ta je prvenstvo odprla s tremi zahtevnimi tekmami in tremi porazi za gol (proti Američanom, Fincem in Švedom), nato pa premagala štiri tekmece Dansko, Avstrijo, Madžarsko in zdaj še Francijo (5:0) in zasedla četrto mesto v skupini.

Slovaška je s 4:0 premagala Norveško. Foto: Guliverimage

Zadnja vstopnica Latvijcem

Latvija je izsilila podaljšek. Foto: Reuters Tudi v Rigi je potekal pomemben obračun za četrtfinale. Slovaška je z zmago nad Norveško (4:1) zagrenila življenje gostiteljici Latviji. Ekipi sta tako imeli po 11 točk. Gostitelji so potrebovali vsaj točko na zadnji tekmi s Švico. Če je ne bi dobili, bi zaradi zmage na medsebojnem dvoboju napredovali Slovaki. A so jo. Kaspars Daugavinš je pet minut pred koncem rednega dela tekme zadel za 3:3. In odločal je podaljšek. Na koncu so Latvijci osvojili vse tri točke, saj so z golom Rudolfsa Balcersa zmagali s 4:3. Tako so se celo zavihteli na tretje mesto skupine B, pred Čehe.

Američani ostali neporaženi

Popoldanski tekmi sta ponudili obračun hokejskih velesil. V Tampereju so se za prvo mesto v skupini udarili neporaženi Američani in Švedi. ZDA so po drugi tretjine vodile s 3:1, a je Švedska v zadnjih šestih minutah tretje tretjine zadela dvakrat. Podaljšek je z golom izsilil Timothy Liljegren. Na koncu so se vendarle veselili Američani, v drugi minuti podaljška je za prvo mesto v skupini A zadel Dylan Samberg. V Rigi pa sta se za drugo mesto v skupini B pomerili Češka in Kanada. Z dvema goloma v zadnji tretjini so s 3:1 slavili Kanadčani.

V obračunu svetovnih prvakov Fincev in Dancev, ki niso več imeli možnosti za četrtfinale, pa ni bilo dvomov (7:1). Domačini so s po tremi goli v prvi in drugi tretjini hitro razblinili upe tekmecev, Danci so častni gol dosegli v 43. minuti.

V četrtek gre zares

Četrtfinalni boji se bodo v Rigi in Tampereju začeli v četrtek, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju v soboto in nedeljo.