"Kljub vsem uspehom je infrastruktura ostala enaka ali pa se je še poslabšala"

"Z rezultatskega vidika govorimo o neuspehu, glede boja pa jim nimamo česa očitati, tega ni manjkalo, manjkali pa so goli. Če ne dosegaš golov, je težko zmagovati. Sreče ni bilo, morda bo prišla kdaj v prihodnosti, morda pa smo jo že pokurili," po koncu svetovnega hokejskega prvenstva za Slovence, ki so z nič točkami nazadovali v nižji rang tekmovanja, pravi nekdanji reprezentančni branilec Igor Beribak. Dotaknili smo se tudi vse starejše reprezentance, prihodnosti, morebitne vrnitve Rusov in Belorusov, ki bi vrnitev risov med elito še otežila, pa tudi realnosti domače hokejske infrastrukture, ki je kljub uspehom Slovencev v zadnjem desetletju ostala enaka ali pa se je še poslabšala.

Slovenska hokejska reprezentanca je po šestih letih znova zaigrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije in ga zapustila s sedmimi porazi, nič točkami in selitvijo v nižji rang tekmovanja, v divizijo I, skupino A. Slovenci so še pred zadnjo ponedeljkovo tekmo s Kazahstanom ostali brez možnosti uresničitve cilja – obstanka med elito.

To je slovenski reprezentanci do danes uspelo dvakrat, v letih 2002 in 2005, a takrat še v drugačnem sistemu tekmovanja. Ob prvem obstanku je bil del reprezentance tudi njen dolgoletni standardni član Igor Beribak, s katerim smo potegnili črto pod slovensko misijo Riga.

"Če ne daješ golov, je težko zmagovati"

"Ali na prvenstvo gledamo kot uspeh ali neuspeh? Z rezultatskega vidika seveda govorimo o neuspehu, saj jim ni uspelo obstati v A-skupini. Glede boja jim nimamo česa očitati, res so se bojevali, se enakovredno kosali skoraj z vsemi, izjema so bili Švicarji. Niso se ustrašili boljših nasprotnikov na papirju, Slovakov, Čehov, ki so, kar zadeva pogoje in število igralcev, svetlobna leta pred nami. Imeli so veliko priložnosti, a manjkali so zadetki. Če ne daješ golov, je težko zmagovati. Čestitke za borbenost, zaslužili bi si obstanek, a tako pač je," pravi nekdanji hokejski branilec.

"Glede boja jim nimamo česa očitati, res so se bojevali, se enakovredno kosali skoraj z vsemi, a če ne daješ golov, je težko zmagovati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Morda sreča pride v prihodnosti, morda smo jo že pokurili"

In če se v slovenski reprezentanci veliko govori prav o manku v branilskih vrstah (tako po številu kot izkušnjah) – za dva od osmih branilcev je bilo to prvo prvenstvo, za štiri prvo elite –, se je na koncu primanjkljaj kazal v doseženih zadetkih. Slovenci so na prvih šestih obračunih zadeli zgolj šestkrat.

"Izkazalo se je, da je bila najslabši del prvenstva neučinkovitost. Nismo dali gola, ko bi ga morali dati. Morda se nam bo ta sreča kdaj drugič vrnila, morda pa smo to srečo, gole, ki so manjkali, že pokurili, morda na olimpijskih igrah." Foto: Guliverimage

"Izkazalo se je, da je bila slabši del prvenstva neučinkovitost. Nismo dali gola, ko bi ga morali dati. Vratarja in branilci so svoje pokazali, v napadu pa ni šlo, kot so si želeli. Velikokrat je gol visel v zraku, pa na koncu ni šlo. Sreče ni bilo. Morda se nam bo ta sreča kdaj drugič vrnila, morda pa smo to srečo, gole, ki so manjkali, že pokurili, morda na olimpijskih igrah. Škoda, a odločajo malenkosti," razmišlja Beribak, ki se je dotaknil tudi skupin v Rigi in Tampereju.

Na papirju bi bili v tisti na Finskem, kjer so na zadnjih treh mestih končale Francija, Avstrija in Madžarska, lažje obstati. "Že pred začetkom sem bil realen, da bo zelo težko. Po moji oceni je bila naša skupina precej težja kot druga, ampak tako smo bili žal razporejeni glede na lestvico. Če bi bili v drugi skupini, bi bil 90-odstotno prepričan, da bomo obstali."

Bine Mašič Foto: Reuters Ob omembi svetlih točk prvenstva se pojavlja branilec Bine Mašič. 20-letni debitant se je na svojem premiernem prvenstvu z veliko dozo poguma spopadel z izkušenejšimi. "Poznam ga že od prej. Tisti, ki ga ne poznajo, bi mislili, da je že leta v reprezentanci, da je odigral že več prvenstev. Dobro, kakšne napake so bile, a bil je samozavesten, kar je odlično zanj, bil je eden boljših branilcev. On je ena svetla točka tega prvenstva. Nekaj mladih je, vprašanje pa je, kaj je v ozadju, to bomo videli v prihodnjih letih," je 59-letnik pogled usmeril v prihodnost.

Švicarji v predtekmovanju najbolj navdušili



Švicarji so ga v predtekmovanju najbolj navdušili, a zares se začenja šele v četrtek. Foto: Reuters "Glede na prikazano so me za zdaj najbolj prepričali Švicarji. A podobno je bilo že lani, ko so bili v prvem delu vodilni, nato pa v četrtfinalu takoj izgubili. Igrajo res dober, hiter hokej. Malo sem bil razočaran nad Čehi in Slovaki. Sicer pa nikakor ne smemo odpisati Kanadčanov, ki so se do zdaj uigravali in bodo šele začeli igrati, tu so Finci, Švedi, tudi Američani. Zanimivo bo še."

"Če bo sledila velika menjava generacije, bo treba dati priložnost mladim, kakšno leto ali pa celo več ostati v B-skupini. Sploh če se kmalu vrnejo še Belorusi in Rusi, bo vrnitev veliko težja." Foto: Guliverimage

"Če se kmalu vrnejo Rusi in Belorusi, bo vrnitev veliko težja"

Glede na to, da je imela Slovenija na prvenstvu s skoraj 30 leti najstarejšo reprezentanco, je na mestu vprašanje, s kakšno postavo bodo risi zadrsali novim izzivom naproti. To je bila ena zadnjih priložnosti te generacije, da poskuša obstati, a je cilj ostal na čakanju. "Težko je reči, kaj bo, ker ne vemo, kako se bodo ti fantje odločili. Nosilci so že malo v letih, veliko tekem odigrajo že v klubih ... Upam, da bodo še kakšno leto potegnili. Če se bo zgodila velika menjava generacije, bo treba dati priložnost mladim, kakšno leto ali pa celo več ostati v B-skupini. Sploh če se kmalu vrnejo še Belorusi in Rusi, bo vrnitev veliko težja. Žal je tako, da realno nimamo takih igralcev, kot so Urbas, Jeglič, Tičar. Nimamo te širine igralcev, kot jo imajo druge reprezentance skupine A. Upam, da pride še kakšen mlajši na plano, kot je Mašič, a potrebuješ jih 20, kar je za nas velika številka."

"Žal pa je kljub vsem uspehom reprezentance v zadnjih desetih letih, olimpijskim igram, svetovnim prvenstvom A-skupine infrastruktura ostala enaka ali pa se je še poslabšala." Foto: Reuters

"Kljub vsem uspehom je infrastruktura ostala enaka ali pa se je še poslabšala"

Beribak ob tem poudarja, da je ta generacija spisala ogromno reprezentančnih uspehov, pogoji doma pa niso šli v korak z njimi. "Ti fantje so prinašali izkušnje iz lige KHL, Švedske, Nemčije, tudi NHL. Veliko igralcev v svojih klubih ni le igralo, ampak so nosilci igre, kar se pozna tudi v reprezentanci. Lahko si v tujini, a če nimaš priložnosti, da bi bil nosilec, je to slabo. Kakovost, ki so jo prinesli v reprezentanco, je bila zelo vidna. Žal pa je kljub vsem uspehom reprezentance v zadnjih desetih letih, olimpijskim igram, svetovnim prvenstvom A-skupine infrastruktura ostala enaka ali pa se je še poslabšala. Kar je naredila ta skupina hokejistov v zadnjem desetletju, je fenomen v svetu, nimamo pa takih pogojev kot druge reprezentance, toliko igralcev kot drugi, kar je velika težava za naprej."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začaran krog

Sam znanje prenaša na mlajše upe Olimpije. In kakšno je "mlajše zaodrje"? "Velika večina boljših mladih igralcev zelo zgodaj odide v tujino. Vsi ti na papirju boljši že pri 14, 15 letih igrajo v tujini. Upam, da bo to zanje pozitivno, čeprav je to pogosto dvorezen meč. Ti igralci v reprezentanci, ki so (bili) nosilci, so večinoma igralci v res kakovostnih ligah, s tem se je tudi njihova kakovost dvignila. Tujina torej je en ključ, kako dvigniti kakovost, po drugi strani pa s tem nastane težava glede domačega prvenstva, v katerem kakovost pada. Začaran krog."

Slovenci bodo prihodnje leto elito lovili v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije. Kje bo prvenstvo, uradno še ni znano. Zagotovo ne v Sloveniji, saj so pri Hokejski zvezi Slovenije že napovedali, da tokrat ne bodo kandidirali.